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Благодаря сериалу от HBO? Установлен новый рекорд посещаемости зоны ЧАЭС
В текущем году в Чернобыльской зоне отчуждения наблюдают небывалый поток туристов. Переломным стал март 2019 года. Если раньше в зону ЧАЭС приезжали ежемесячно до 3 тысяч человек, то с марта начался бум: посмотреть на то, что собой являют Чернобыль и Припять, рвутся более десяти тысяч энтузиастов каждый месяц.
Уже установлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения — 74 671 турист за восемь месяцев. Только за август в закрытой зоне побывали 14 416 человек.
На интерес к зоне отчуждения однозначно повлиял выход на экраны сериала «Чернобыль» весной нынешнего года и появление новых экскурсионных маршрутов в районе ЧАЭС и города Припять.
Сейчас администрация зоны отчуждения утвердила 13 маршрутов для туристов, приехавших на автотранспорте. Готовится к запуску принципиально новая экскурсионная программа: три воздушных маршрута, чтобы оценить зону с высоты птичьего полета, и пять водных маршрутов с использованием речного транспорта. Новые экскурсии будут доступны, когда закончится строительство соответствующих контрольно-пропускных пунктов.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» выяснили, как туристу попасть в зону отчуждения, безопасно ли это, какие бывают туры и сколько они стоят. Экскурсоводы говорят, что сериал «Чернобыль» поднял на совершенно новый уровень интерес к катастрофе на ЧАЭС.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»