Происшествия

Сразу пять переломов: оторвавшееся от КамАЗа колесо травмировало прохожего в Николаеве (фото)

Утром 6 сентября в Корабельном районе Николаева произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 80-летний пенсионер. Пожилой человек вышел к автотрассе, чтобы собрать зерно, ссыпавшееся с проезжающих тут зерновозов — им пенсионер кормил своих кур. Внезапно от проезжавшего рядом КамАЗа, перевозившего зерно, оторвалось заднее колесо и угодило прямо в старика.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, информация о случившемся занесена в Единый учет по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Издание «Новости-N» со ссылкой на свои источники сообщает, что потерпевший получил не менее пяти переломов и находится в крайне тяжелом состоянии.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления полиции в Николаевской области просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали аварию, обратиться по адресу: Николаев, ул. Спасская, 12, тел. (093) 483−63−79.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Харьковской области у электрички оторвалось колесо. Оно залетело прямо в вагон. Между тем на Львовщине колесо, отлетевшее от грузовика, убило женщину на остановке общественного транспорта.

А в Киеве минувшим летом у маршрутки на ходу отвалилось колесо.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter