Топ-5 самых модных аксессуаров осени: советы стилиста (фото)

Стиль жизни

Осень — прекрасный повод сменить гардероб, обновив его и добавив в образ яркие акценты. Дизайнеры предлагают следовать модным тенденциям девяностых, когда в моде были брюки-бананы, лосины, объемные свитера и платья в цветочек. Актуальны крупная клетка и широкие плечи. Стилисты советуют покупать вещи из искусственной кожи и полностью отказаться от меха, которому предпочесть уютные пуховики.

В тренде по-прежнему тренчи и объемные пальто. Что касается обуви, то в холодное время года стоит отдавать предпочтение комфортным моделям, отказавшись от каблуков в пользу удобных кроссовок. Практически все дизайнеры предлагают дополнять свой образ кожаными ботинками на грубой платформе. Причем они одинаково модно смотрятся и с джинсовыми комбинезонами, и с легкими платьями в цветочек. Не стоит забывать о таких аксессуарах, как объемные вязаные шарфы и яркие сумки. В моду вновь возвращаются массивные цепи, винтажные очки, широкие мужские пояса и сумки-авоськи.

На что обратить внимание, какую цветовую гамму выбрать и без чего точно нельзя выходить из дому, эксклюзивно для «ФАКТОВ» советует модный эксперт программы «Доброго ранку, Україна!» (канал «Украина») Ольга Нагорная.

— Один из самых популярных аксессуаров всех сезонов— очки. Какие модели выбрать для того, чтобы стильно выглядеть осенью?

— Без очков не обойтись даже в прохладное время года. Стилисты советуют не выходить без солнцезащитных очков даже зимой. Что касается моделей, то советую всем забыть об «иллюминаторах» (крупных очках) и очках квадратной формы. Стоит обратить внимание на винтажные модели.

Очки «кошечки» уже уходят в прошлое. Что касается моделей, которые были популярны лет двадцать назад, то стоит присмотреться к очкам в тонкой оправе интересной нестандартной формы. Сегодня это очень актуально и модно. Но, кстати, винтажными считаются очки с широкой оправой и логотипами известных брендов — это очки 90-х годов. Актуальными будут и потертые очки с оправой цвета меди или с огромными массивными эмблемами. Кстати, сейчас необычные ретроочки выбирают даже голливудские звезды.

— Под какую одежду лучше всего подойдут такие необычные модели?

— Если раньше такие очки носили только под джинсы или шорты с футболкой, то сейчас на смену им приходят классические костюмы с широкими брюками и оверсайз пиджаками. Это выглядит очень круто и стильно!

— Какие аксессуары выбрать для повседневной одежды?

— Самый трендовый аксессуар на шею нынешней осенью — массивные цепи. Именно такие были актуальны в девяностых годах. Их можно комбинировать с любыми образами — от романтических до кэжуал. Более того, такой аксессуар будет прекрасно смотреться и в сочетании с драгоценными камнями, и просто в золотом или серебряном цвете. Дизайнеры часто применяют цепи в своих последних коллекциях. Такой аксессуар выбирают Виктория Бекхэм, Ким Кардашьян и Риз Уизерспун, которые уже давно зарекомендовали себя законодательницами новых направлений.

— Как правильно носить цепь?

— Цепи должны быть крупные, массивные. Они могут просто лежать на шее. Причем не одна, а сразу несколько цепочек разной толщины. Можно использовать их и как браслеты. Кстати, если речь идет о теплых вещах, то многие дизайнеры предлагают надевать такие массивные браслеты прямо поверх рукава.

— Еще один любимый аксессуар всех женщин — сумки. Какими они должны быть в осеннем сезоне?

— В новом сезоне я советую отказываться от всех приглушенных цветов: серые, коричневые. Стоит остановить свой выбор на ярких расцветках. Причем, чем ярче они будут, тем лучше. Насыщенный зеленый, красный, оранжевый, розовый — все они будут в тренде. Только не надо путать яркий с кислотным цветом, поскольку такой оттенок уже уходит в прошлое. Но, в любом случае, не стоит делать акцент только на аксессуарах — их надо сочетать с яркими деталями гардероба.

— Многие дизайнеры предлагают вместо сумок использовать авоськи, с которыми в советское время ходили по магазинам.

— Это действительно еще один супераксессуар, который сейчас в тренде. Он был в моде в далекие советские времена и вновь вернулся, но уже в дизайнерском варианте. Осенью с авоськой вы уж точно не останетесь незамеченными! Кстати, очень стильно смотрятся такие авоськи с подкладками внутри.

— Какой пояс стоит выбрать, чтобы быть в тренде?

— Аксессуаром этой осени является массивный, мужской ремень. Так что стоит залезть к своему мужчине в гардероб и позаимствовать его на время. Поверьте, любой привычный для нас образ можно завершить оригинальным мужским поясом. Прекрасно такой грубый ремень будет выглядеть с нежными романтическими платьями из шелка или шифона. Такие сочетания будут смотреться одновременно и нежно, и грубо. Главное не носить ремни под мини-юбки и брюки с низкой посадкой.

— С какой одеждой тогда их лучше сочетать?

— Мужские ремни сами по себе широкие, с массивной пряжкой, поэтому больше подойдут под что-то объемное. Чтобы подчеркнуть талию или придать образу завершенность. Можно засунуть объемный свитер в джинсы и завершить образ мужским ремнем. Это будет смотреться очень стильно.

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