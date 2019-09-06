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Происшествия

У берегов Крыма пронесся смерч: опубликованы впечатляющие фото и видео

21:11 6 сентября 2019 35
смерч
Инф. «ФАКТОВ»

Над Крымом пронесся мощный смерч. Жителям удалось сфотографировать, как над морем в грозовых облаках формируется специфическая воронка смерча, а затем она разрастается и достигает водной поверхности.

морескрин

Постепенное формирование и разрастание смерча было хорошо видно у побережья Ялты. Опасное природное явление не зацепило береговую линию, обошлось без разрушений.

В нынешнем летнем сезоне смерчи можно было наблюдать на побережье Азовского моря, на курортах Черного моря в Одессе и окрестностях, а также в Херсонской области. Смерчи формируются не только над морями, но и над другими крупными акваториями. Одну из таких воронок, сформировавшуюся над Днепром, видели в поле в районе Запорожья.

Учитывая, что смерчи участились, жителям советуют при надвигающейся стихии поискать надежное укрытие. Если рядом нет прочных сооружений и вокруг только открытая местность, более-менее надежным убежищем могут стать овраги, ямы, кювет у обочины дороги. При выборе места важно понимать, что большую опасность при смерче представляют поднявшиеся в воздух и носимые ветром предметы. Укрытие должно быть достаточно глубоким, чтобы защитить от травмоопасных объектов.

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