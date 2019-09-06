Германия и Нидерланды устроили «перестрелку» с шестью голами: видеообзоры матчей отбора Евро-2020

Спорт

В пятницу, 6 сентября, в четырех группах продолжилось выяснение отношений в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Группа С

Эстония — Беларусь — 1:2 (Сорга, 54 — Наумов, 48, Скавыш, 90+2).

Германия — Нидерланды — 2:4 (Гнабри, 9, Кроос, 71, с пенальти — Ф. де Йонг, 59, Та, 66, в свои ворота, Мален, 79, Вейналдум, 90+1).

Сборной Нидерландов удалось взять реванш у Германии за домашнее поражение в марте нынешнего года в отборе на Евро-2020. «Оранжевые» пропустили первыми после того, как Гнабри удачно сыграл на добивании (восьмой гол в девяти матчах за «бундестим» для 24-летнего нападающего «Баварии»), но после перерыва устроили настоящее голевое «пиршество» и одержали яркую победу. К слову, немцы пропустили четыре мяча на своем поле впервые за пять лет — 3 сентября 2014-го в товарищеском матче с Аргентиной, который состоялся в Дюссельдорфе, был зафиксирован аналогичный счет (2:4). Если же говорить об официальных встречах, то «бундестим» последний раз позволил сопернику забить в свои ворота четырежды почти семь лет назад, 16 октября 2012-го, когда в Берлине в отборе к ЧМ-2012 сыграли в результативную ничью со Швецией (4:4).

Положение команд: 1. Северная Ирландия — 12 очков (4 матча); 2. Германия — 9 (4); 3. Нидерланды — 6 (3); 4. Беларусь — 3 (5); 5. Эстония — 0 (4).

Группа Е

Словакия — Хорватия — 0:4 (Влашич, 45, Перишич, 47, Петкович, 72, Ловрен, 89).

Уэльс — Азербайджан — 2:1 (Пашаев, 26, в свои ворота, Бэйл, 84 — Эмрели, 59).

Победу британцам принес звездный Гарет Бэйл, для которого этот гол стал первым в футболке национальной команды с ноября 2018-го. Правда, это не мешает игроку «Реала» с 32-мя мячами продолжать лидировать в списке лучших бомбардиров в истории сборной Уэльса.

Положение команд: 1. Венгрия — 9 (4); 2. Хорватия — 9 (4); 3. Словакия — 6 (4); 4. Уэльс — 4 (4); 5. Азербайджан — 1 (4).

Группа G

Словения — Польша — 2:0 (Струна, 35, Шпорар, 65).

Австрия — Латвия — 6:0 (Арнаутович, 7, 53, с пенальти, Забитцер, 13, Ильзанкер, 76, Лаймер, 80, Грегорич, 85).

Положение команд: 1. Польша — 12 (5); 2. Австрия — 9 (5); 3. Словения — 8 (5); 4. Израиль — 8 (5); 5. Северная Македония — 5 (5); 6. Латвия — 0 (5).

Группа I

Кипр — Казахстан — 1:1 (Сотириу, 39 — Щеткин, 2).

Сан-Марино — Бельгия — 0:4 (Батшуай, 43, с пенальти, 90+2, Мертенс, 57, Шадли, 63).

Шотландия — Россия — 1:2 (Макгинн, 11 — Дзюба, 40, Жирков, 59).

Положение команд: 1. Бельгия — 15 (5); 2. Россия — 12 (5); 3. Казахстан — 7 (5); 4. Шотландия — 6 (5); 5. Кипр — 4 (5); 6. Сан-Марино — 0 (5).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча квалификации Евро-2020 Литва — Украина.

Фото Twitter Немецкого футбольного союза

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