Покушение на ректора тернопольского университета: вскрылись новые детали

Происшествия

Ректор Тернопольского национального экономического университета Андрей Крисоватый после пережитого покушения 4 сентября все еще остается в больнице. Ректор получил серьезные травмы — взрывом ему повредило кисть левой руки, хирургам пришлось провести ампутацию.

Также сильно пострадала жена ректора Оксана Крисоватая, находившаяся рядом в момент взрыва. Элементы взрывного устройства повредили женщине глаза. Медики признали что один глаз уже не спасти, а за сохранение зрения на втором придется побороться.

По информации агентства «Тернополяни», к палате пострадавших приставлена круглосуточная охрана. Андрею и Оксане Крисоватым придется оставаться в больнице, поскольку оба они получили множественные минно-взрывные травмы.

Напомним, взрывное устройство неизвестные подкинули во двор дома ректора. Когда хозяин дома подошел и поднял сверток, оставленный у ворот, прогремел взрыв. Очевидцы говорят, что рядом с пакетом была еще и записка с угрозами — с фразой на латыни «Memento mori».

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