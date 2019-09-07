Происшествия

На Сумщине воры устроили масштабный пожар на газовой скважине (фото)

В ночь на 7 сентября в Сумской области горела газовая скважина № 121 «Ахтырканефтегаза». В районе села Анастасиевка Роменского района был виден столб огня и дыма.

Пожарные около семи часов пытались обуздать пламя и только к утру отчитались о ликвидации огня.

Скважина отличалась повышенным давлением газа — около 40 атмосфер. Чтобы в таких условиях потушить пожар, пришлось применять «пенную атаку». В результате пожара никто не пострадал. Что касается материального ущерба, то сгорел грузовой автомобиль с прицепом, а остальные потери все еще устанавливаются.

Пожарные говорят, что пожар возник, поскольку в скважине была несанкционированная врезка. Кто нелегально подсоединился к газопроводу, должны выяснить органы следствия.

Напомним, похожий пожар в 2018 году тушили на нефтяном месторождении вблизи Дрогобыча Львовской области.

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