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На Сумщине воры устроили масштабный пожар на газовой скважине (фото)
В ночь на 7 сентября в Сумской области горела газовая скважина № 121 «Ахтырканефтегаза». В районе села Анастасиевка Роменского района был виден столб огня и дыма.
Пожарные около семи часов пытались обуздать пламя и только к утру отчитались о ликвидации огня.
Скважина отличалась повышенным давлением газа — около 40 атмосфер. Чтобы в таких условиях потушить пожар, пришлось применять «пенную атаку». В результате пожара никто не пострадал. Что касается материального ущерба, то сгорел грузовой автомобиль с прицепом, а остальные потери все еще устанавливаются.
Пожарные говорят, что пожар возник, поскольку в скважине была несанкционированная врезка. Кто нелегально подсоединился к газопроводу, должны выяснить органы следствия.
Напомним, похожий пожар в 2018 году тушили на нефтяном месторождении вблизи Дрогобыча Львовской области.
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