24.95 / 25.23 27.46 / 27.87
Киев: +18
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Россия освободила украинских моряков под поручительство Денисовой: что об этом известно

11:46 7 сентября 2019 86
сизо
Инф. «ФАКТОВ»

Освобождение военнопленных украинских моряков из российского СИЗО Москва формально оформила как выход на свободу под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Об этом заявил координатор группы защиты украинских моряков Николай Полозов.

«Следствие удовлетворило ходатайство Денисовой о личном поручительстве», — рассказал Полозов «Интерфакс-Украина».

Напомним, вариант с выходом под поручительство Денисовой обсуждался еще 31 июля. Полозов обратил внимание, что такое «личное поручительство» не говорит о прекращении уголовного преследования. От лица (в данном случае от моряков) по-прежнему требуется участвовать в судебных и следственных действиях в России.

«ФАКТЫ» продолжают следить за обменом удерживаемыми лицами. Об этом в материале «Украина и Россия начали обмен: все подробности, фото, видео».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер