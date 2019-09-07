- 11:54 Украина и Россия проводят обмен: все подробности, фото, видео
- 11:46 Россия освободила украинских моряков под поручительство Денисовой: что об этом известно
- 11:33 На Сумщине воры устроили масштабный пожар на газовой скважине
- 11:11 В "Борисполь" привезли участников обмена: опубликованы первые фото
- 10:55 Хабиб — Порье: где смотреть онлайн чемпионский супербой в UFC
- 10:35 Покушение на ректора тернопольского университета: вскрылись новые детали
- 10:01 Процесс пошел: адвокат украинских моряков сделал важное заявление об обмене
- 10:00 Судья, адвокаты и нотариус «отжимали» квартиры киевлян: вскрылись новые подробности нашумевшего дела
- 09:57 Название книги, которую подарила мне MARUV, не скажу — там фривольности, — Екатерина Кухар
- 09:37 Пари с Зеленским выиграно? В Днепре открыли отремонтированный мост
- 09:22 Из московского «Лефортово» выехали два автобуса в сопровождении полиции
- 09:10 Литва — Украина: онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020
Россия освободила украинских моряков под поручительство Денисовой: что об этом известно
Освобождение военнопленных украинских моряков из российского СИЗО Москва формально оформила как выход на свободу под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Об этом заявил координатор группы защиты украинских моряков Николай Полозов.
«Следствие удовлетворило ходатайство Денисовой о личном поручительстве», — рассказал Полозов «Интерфакс-Украина».
Напомним, вариант с выходом под поручительство Денисовой обсуждался еще 31 июля. Полозов обратил внимание, что такое «личное поручительство» не говорит о прекращении уголовного преследования. От лица (в данном случае от моряков) по-прежнему требуется участвовать в судебных и следственных действиях в России.
«ФАКТЫ» продолжают следить за обменом удерживаемыми лицами. Об этом в материале «Украина и Россия начали обмен: все подробности, фото, видео».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!