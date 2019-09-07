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Адвокат назвал фамилии украинцев, которых Россия должна выдать Украине в рамках обмена
В ходе обмена удерживаемыми лицами в Украину из России должны вернуться 35 человек, включая 24 военнопленных моряков. Об этом сообщил защитник украинского осужденного Романа Сущенко Марк Фейгин.
«По моим данным обмен на 35 человек. 24 моряка и 11 осужденных (в России) украинцев: Сенцов, Сущенко, Панов, Кольченко, Клых, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Артур Панов, Бекиров», — рассказал Фейгин в Twitter.
Руководитель группы адвокатов моряков Николай Полозов подтвердил освобождение своих подзащитных: моряков двумя автобусами вывезли из московского СИЗО № 2 «Лефортово» и перевезли в аэропорт «Внуково».
«ФАКТЫ» отслеживают подробности обмена. Подробно об этом в хронике «Украина и Россия проводят обмен: все подробности, фото, видео».
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