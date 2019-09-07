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Украина

Улетели в Россию: опубликовано фото участников обмена, которых Украина выдала Кремлю

13:25 7 сентября 2019 174
самолет
Инф. «ФАКТОВ»

Из Киева в Москву в рамках процедуры обмена удерживаемыми лицами передаются 35 человек. 16 получили помилование от президента Зеленского, 19 были отпущены под личное обязательство.

По информации издания «Украинская правда», России переданы бывший «зенитчик» «ДНР» Владимир Цемах, подтвердивший причастность к сбитию малайзийского «Боинга», бывший главред «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, взятый в плен российский военный Виктор Агеев, разоблаченная в подрыве автомобиля сотрудника СБУ Юлия Просолова и другие.

По предварительным данным, в списке есть следующие лица:

  • Владимир Цемах — 04.07.1961
  • Кирилл Вышинский — 19.02.1967
  • Виктор Агеев, 13.09.1995
  • Александр Баранов, 11.08.1983
  • Аслан Басханов, 06.04.1966
  • Елена Бобовая, 26.04.1972
  • Андрей Васьковский, 25.12.1991
  • Руслан Гаджиев, 10.02.1973
  • Владимир Галич, 18.01.1948
  • Сергей Гнатьев, 13.04.1988
  • Анна Дубенко, 18.08.1982
  • Станислав Ежов, 22.06.1978
  • Аркадий Жидких, 19.11.1967
  • Игорь Кимаковський, 28.04.1972
  • Ольга Ковалис, 07.08.1968
  • Сергей Коверник, 16.02.1978
  • Дмитрий Кореновский, 18.03.1972
  • Андрей Костенко, 18.09.1984
  • Алексей Лазаренко, 13.10.1985
  • Сергей Лазарев, 07.05.1957
  • Юрий Ломако, 04.02.1961
  • Петр Мельничук, 12.07.1972
  • Евгений Мефедов, 22.05.1983
  • Максим Одинцов, 25.04.1983
  • Юлия Просолова, 13.07.1988
  • Александр Ракущин, 19.03.1963
  • Антонина Родионова, 06.09.1969
  • Александр Саттаров, 28.12.1980
  • Алексей Седиков, 10.10.1979
  • Тарас Синичак, 24.06.1977
  • Александр Тарасенко, 10.07.1970
  • Андрей Третьяков, 18.10.1973
  • Виктор Федоров, 18.07.1969
  • Денис Хитров, 28.04.1977
  • Павел Черных, 04.08.1975.

А посольство России опубликовало общую фотографию тех, кто вылетел в Москву 7 сентября.

Последние новости об обмене читайте в материале «Украина и Россия проводят обмен: все подробности, фото, видео».

Фото Andriy Tsaplienko/Facebook

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