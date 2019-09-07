Украина

Улетели в Россию: опубликовано фото участников обмена, которых Украина выдала Кремлю

Из Киева в Москву в рамках процедуры обмена удерживаемыми лицами передаются 35 человек. 16 получили помилование от президента Зеленского, 19 были отпущены под личное обязательство.

По информации издания «Украинская правда», России переданы бывший «зенитчик» «ДНР» Владимир Цемах, подтвердивший причастность к сбитию малайзийского «Боинга», бывший главред «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, взятый в плен российский военный Виктор Агеев, разоблаченная в подрыве автомобиля сотрудника СБУ Юлия Просолова и другие.

По предварительным данным, в списке есть следующие лица:

Владимир Цемах — 04.07.1961

Кирилл Вышинский — 19.02.1967

Виктор Агеев, 13.09.1995

Александр Баранов, 11.08.1983

Аслан Басханов, 06.04.1966

Елена Бобовая, 26.04.1972

Андрей Васьковский, 25.12.1991

Руслан Гаджиев, 10.02.1973

Владимир Галич, 18.01.1948

Сергей Гнатьев, 13.04.1988

Анна Дубенко, 18.08.1982

Станислав Ежов, 22.06.1978

Аркадий Жидких, 19.11.1967

Игорь Кимаковський, 28.04.1972

Ольга Ковалис, 07.08.1968

Сергей Коверник, 16.02.1978

Дмитрий Кореновский, 18.03.1972

Андрей Костенко, 18.09.1984

Алексей Лазаренко, 13.10.1985

Сергей Лазарев, 07.05.1957

Юрий Ломако, 04.02.1961

Петр Мельничук, 12.07.1972

Евгений Мефедов, 22.05.1983

Максим Одинцов, 25.04.1983

Юлия Просолова, 13.07.1988

Александр Ракущин, 19.03.1963

Антонина Родионова, 06.09.1969

Александр Саттаров, 28.12.1980

Алексей Седиков, 10.10.1979

Тарас Синичак, 24.06.1977

Александр Тарасенко, 10.07.1970

Андрей Третьяков, 18.10.1973

Виктор Федоров, 18.07.1969

Денис Хитров, 28.04.1977

Павел Черных, 04.08.1975 .

А посольство России опубликовало общую фотографию тех, кто вылетел в Москву 7 сентября.

Последние новости об обмене читайте в материале «Украина и Россия проводят обмен: все подробности, фото, видео».

Фото Andriy Tsaplienko/Facebook

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