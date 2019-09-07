Обмен состоялся: появилось первое фото освобожденных украинцев

Украина

В аэропорт «Борисполь» прибыл из Москвы самолет, который привез 35 бывших узников Кремля. На родину вернулись 24 украинских моряка, проведшие более девяти месяцев в СИЗО № 2 «Лефортово». Их отпустили под личное обязательство омбудмена Людмилы Денисовой.

Самолет встречали родственники моряков и политзаключенных, президент Владимир Зеленский, руководители силовых ведомств, омбудсмен Людмила Денисова.

Зеленский пришел к трапу самолета, чтобы встретить моряков.

Также вернулись 11 бывших политзаключенных, для которых Россия согласилась подписать помилование. На родину из российских застенков прибыли Олег Сенцов и Александр Кольченко.

Александр Кольченко поблагодарил всех, кто боролся за их освобождение в России, в Украине и во всем мире.

Также на родину вернулись Эдем Бекиров, Роман Сущенко, Станислав Клых, Николай Карпюк, Павел Гриб, Алексей Сизонович, Владимир Балух, Артур Панов, Евгений Панов.

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