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Украина

Обмен состоялся: появилось первое фото освобожденных украинцев

13:38 7 сентября 2019 147
самолет
Инф. «ФАКТОВ»

В аэропорт «Борисполь» прибыл из Москвы самолет, который привез 35 бывших узников Кремля. На родину вернулись 24 украинских моряка, проведшие более девяти месяцев в СИЗО № 2 «Лефортово». Их отпустили под личное обязательство омбудмена Людмилы Денисовой.

Самолет встречали родственники моряков и политзаключенных, президент Владимир Зеленский, руководители силовых ведомств, омбудсмен Людмила Денисова.

моряки

Зеленский пришел к трапу самолета, чтобы встретить моряков.

самолет

Также вернулись 11 бывших политзаключенных, для которых Россия согласилась подписать помилование. На родину из российских застенков прибыли Олег Сенцов и Александр Кольченко.

сенцов

сенцов

Александр Кольченко поблагодарил всех, кто боролся за их освобождение в России, в Украине и во всем мире.

Также на родину вернулись Эдем Бекиров, Роман Сущенко, Станислав Клых, Николай Карпюк, Павел Гриб, Алексей Сизонович, Владимир Балух, Артур Панов, Евгений Панов.

Украина и Россия провели обмен: все подробности, фото, видео

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