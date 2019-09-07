- 13:52 Как это было: история политического узника Кремля Олега Сенцова
- 13:41 Украина и Россия провели обмен: все подробности, фото, видео
- 13:38 Обмен состоялся: появилось первое фото освобожденных украинцев
- 13:25 Улетели в Россию: опубликовано фото участников обмена, которых Украина выдала Кремлю
- 13:23 Литва — Украина: онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020
- 13:16 «Мне заменили «прогнивший» пищевод участком кишки»: уникальную операцию выполнил профессор Багиров
- 13:14 Королева: Ирина Билык восхитила пышной грудью и шляпой
- 13:01 В Днепре мужчина пытался покончить с собой на открытом после ремонта мосту: фото с места ЧП
- 12:35 Сенцов возвращается в Украину: Путин помиловал 11 украинцев перед обменом
- 12:05 Адвокат назвал фамилии украинцев, которых Россия должна выдать Украине в рамках обмена
- 11:46 Россия освободила украинских моряков под поручительство Денисовой: что об этом известно
- 11:33 На Сумщине воры устроили масштабный пожар на газовой скважине
Обмен состоялся: появилось первое фото освобожденных украинцев
В аэропорт «Борисполь» прибыл из Москвы самолет, который привез 35 бывших узников Кремля. На родину вернулись 24 украинских моряка, проведшие более девяти месяцев в СИЗО № 2 «Лефортово». Их отпустили под личное обязательство омбудмена Людмилы Денисовой.
Самолет встречали родственники моряков и политзаключенных, президент Владимир Зеленский, руководители силовых ведомств, омбудсмен Людмила Денисова.
Зеленский пришел к трапу самолета, чтобы встретить моряков.
Также вернулись 11 бывших политзаключенных, для которых Россия согласилась подписать помилование. На родину из российских застенков прибыли Олег Сенцов и Александр Кольченко.
Александр Кольченко поблагодарил всех, кто боролся за их освобождение в России, в Украине и во всем мире.
Также на родину вернулись Эдем Бекиров, Роман Сущенко, Станислав Клых, Николай Карпюк, Павел Гриб, Алексей Сизонович, Владимир Балух, Артур Панов, Евгений Панов.
Украина и Россия провели обмен: все подробности, фото, видео
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!