Решение морского трибунала приперло Путина к стене, — Порошенко об освобождении украинцев

Политика

В деле освобождения украинцев из плена Кремля важную роль сыграл вердикт Международного морского трибунала ООН. Россия оказалась припертой к стенке и была вынуждена пойти на освобождение наших героев. О роли трибунала в деле освобождения украинских героев напомнил пятый президент Петр Порошенко.

«Горжусь тем, что отвоеванное нами еще весной решение Международного морского трибунала приперло Путина к стене и побудило наконец освободить наших героев», — добавил политик.

По словам Порошенко, освобождение украинцев — чрезвычайно радостное событие, но Украине важно сейчас не расслабляться, ведь враг по-прежнему рядом.

«Нам предстоит изнурительная борьба с заклятым врагом Украины, сильным и коварным. Это общее дело власти и оппозиции», — подытожил Порошенко.

Напомним, еще 25 мая Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков, захваченных в плен в ноябре 2018 года. Также Россия должна была вернуть Украине три захваченных корабля. В Кремле выполнять решение трибунала не спешили и вернули моряков лишь 7 сентября, проведя обмен на интересных России заключенных. Моряки были отпущены под личное обязательство украинского омбудсмена, что означает, что в России против них все еще не закрыты уголовные дела.

Все важные подробности обмена читайте в материале «Украина и Россия проводят обмен: все подробности, фото, видео».

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