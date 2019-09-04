7 сентября 2019

В пору моей школьной юности была мода на такие вещи, которые нынешнему молодому поколению могут показаться по меньшей мере странными. Хорошо помню, как, даже не имея финансовых возможностей, многие из нас старались заниматься коллекционированием. Самым простым, элементарным, так сказать. Одни собирали этикетки от спичечных коробков, другие — серии советских марок, посвящённых космонавтике или флоре и фауне, третьи — открытки с фотографиями популярных актёров советского или зарубежного кино.

Практически каждый из нас чем-то был увлечён. А особо одарённые личности (нам приятно было таковыми себя считать) даже вели творческие дневники, в которые в тайне от всех записывали свои первые литературные произведения (стихи и рассказы), а также стихотворения популярных тогда поэтов. Таких, например, как Роберт Рождественский, Владимир Сосюра, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко или Бэлла Ахмадулина. Вкусы у нас, конечно, были разными. Но в одном они не отличались никак — практически во всех наших дневниках присутствовали стихотворения Эдуарда Асадова.

Не многим из нас тогда было известно о том, что он 17-летним парнем сразу после окончания школы ушёл добровольцем на фронт. И там в боях за украинский Севастополь был страшно ранен, полностью потеряв зрение. У этого поэта с чёрной повязкой на глазах были прекрасные стихи о войне. Но нам, увлечённым поэзией старшеклассникам, больше всего нравились его стихотворения о любви. О такой любви, о которой можно было только мечтать. Вот мы и мечтали, читая, переписывая в свои дневники, а затем и цитируя друг другу строки, от которых просто захватывало дух…

Я не случайно сегодня вспомнил об Эдуарде Асадове. Он родился в этот день — 7 сентября. И для меня, и для многих моих ровесников он остаётся по-прежнему близким. Своими рассуждениями о жизни, об отношениях между людьми, о счастье любить и быть любимым. Позвольте познакомить вас с одним из его стихотворений.

Как много тех, с кем можно лечь в постель,

Как мало тех, с кем хочется проснуться…

И утром, расставаясь, обернуться,

И помахать рукой, и улыбнуться,

И целый день, волнуясь, ждать вестей.

Как много тех, с кем можно просто жить,

Пить утром кофе, говорить и спорить,

С кем можно ездить отдыхать на море,

И, как положено, и в радости, и в горе

Быть рядом… Но при этом не любить.

Как мало тех, с кем хочется мечтать!

Смотреть, как облака роятся в небе,

Писать слова любви на первом снеге,

И думать лишь об этом человеке…

И счастья большего не знать и не желать.

Как мало тех, с кем можно помолчать,

Кто понимает с полуслова, с полувзгляда,

Кому не жалко год за годом отдавать,

И за кого ты сможешь, как награду,

Любую боль, любую казнь принять…

Вот так и вьётся эта канитель —

Легко встречаются, без боли расстаются…

Всё потому, что много тех, с кем можно лечь в постель,

И мало тех, с кем хочется проснуться.

Мы мечемся: работа, быт, дела…

Кто хочет слышать — всё же должен слушать.

А на бегу заметишь лишь тела.

Остановитесь. Чтоб… увидеть душу.

Мы выбираем сердцем — по уму.

Порой боимся на улыбку — улыбнуться.

Но душу открываем лишь тому,

С которым и захочется проснуться…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.