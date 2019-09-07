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В Киеве объявился опасный насильник: в полиции показали фото и видео с подозреваемым
Полиция Киева разыскивает мужчину, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера.
На вид подозреваемому 40 лет, рост 180−185 см, темно-русые волосы с залысинами. Был одет в светлую рубашку в клетку, джинсовые синие шорты ниже колена и темные кроссовки с белой подошвой. При себе имел черную сумку через плечо.
«Если у вас есть какая-либо информация, которая поможет установить личность и местонахождение изображенного мужчины, просим сообщить по спецлинии 102», — говорится в сообщении.
Отмечается, что уголовное производство открыто следователями Деснянского управления полиции.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о сексуальном маньяке, который объявился в Полтаве. Вечером 3 сентября он прямо на улице напал на школьницу и попытался ее изнасиловать. Похожий случай произошел в Днепре, где мужчина напал на 15-летнюю девочку, ударил ее бутылкой по голове, после чего попытался затащить в безлюдное место.
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