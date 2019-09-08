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Где смотреть онлайн квалификацию Евро-2020: расписание трансляций матчей 8 сентября
В воскресенье, 8 сентября, стартует 6-й тур отборочного цикла чемпионата Европы по футболу. Пять из восьми матчей игрового дня в прямом эфире покажут украинские телеканалы.
К примеру, в Тампере сойдутся лидеры группы J сборные Финляндии и Италии. «Суоми» для апеннинцев очень даже удобный соперник — 12 выигрышей в 14 проведенных поединках. Единственный успех финнов в противостоянии с одной из сильнейших сборных Европы датирован… 1912 годом. Более того, после поражения со счетом 1:6 в 1977 году команда Финляндии не может забить итальянцам в шести встречах подряд.
Евро-2020. Квалификация. 6-й тур
8 сентября (воскресенье)
Армения — Босния и Герцеговина 16:00 «Футбол 1»
Грузия — Дания 18:00 «Футбол 1»
Швейцария — Гибралтар 18:00 «Футбол 2»
Финляндия — Италия 21:45 «Футбол 1»
Швеция — Норвегия 21:45 «Футбол 2»
9 сентября (понедельник)
Азербайджан — Хорватия 19:00 «Футбол 1»
Северная Ирландия — Германия 21:45 «Футбол 1»
Шотландия — Бельгия 21:45 «Футбол 2»
10 сентября (вторник)
Украина — Нигерия (товарищеский матч) 21:30 «Украина», «Футбол 1»
Англия — Косово 21:45 «Футбол 2»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины в рамках отбора к Евро-2020 разгромила в Вильнюсе команду Литву.
Фото Getty Images
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