Не хватало денег на проезд: полиция поймала горе-"минера" киевского метро

Происшествия

В Киеве полиция задержала мужчину, который 7 сентября сообщил о заминировании станции метро «Почайна». Им оказался местный житель, которому перед этим не хватило денег на жетон. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Киева.

Так, в субботу в полицию поступило сообщение о заложенной взрывчатке на станции метро «Почайна». Специалисты провели осмотр и не обнаружили взрывоопасных веществ или предметов.

В дальнейшем правоохранители установили лицо, осуществившее анонимный звонок. Правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 56-летний киевлянин.

«Мужчина объяснил свой поступок тем, что на кассе метро ему не продали жетон, поскольку у него не хватало денег. В таких способ правонарушитель решил отомстить работникам метрополитена и „заминировал“ объект. При этом мужчина находился в состоянии опьянения и наблюдал за действиями представителей экстренных служб, прибывших на вызов о минировании», — говорится в сообщении полиции.

По данному факту следователи управления полиции в метрополитене начали уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Как писали «ФАКТЫ», 17 июля неизвестные сообщили, что «заминировали» в очередной раз киевское метро. Была закрыта одна из центральных станций метро — «Дворец спорта». На время проверки станцию «Дворец спорта» и пересадку на станцию «Льва Толстого» закрывали на вход-выход.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter