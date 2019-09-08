- 17:14 Где смотреть онлайн квалификацию Евро-2020: расписание трансляций матчей 8 сентября
- 17:08 Не хватало денег на проезд: полиция поймала горе-"минера" киевского метро
- 17:01 "Вечно жрет": Гросу пожаловалась на молодого мужа
- 16:43 В Запорожье девочки-подростки устроили драку: парни снимали происходящее на видео
- 16:32 9 сентября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит офтальмолог Оксана Витовская
- 16:18 Гороскоп на 9 сентября для всех знаков Зодиака
- 16:04 Выдача Цемаха России: Луценко раскрыл важные детали
- 15:47 Нож – в сердце: в центре Одессы напали на продавца шаурмы
- 15:27 Выборы в России: кандидат умер прямо на избирательном участке
- 15:00 "До Нового года поработаем — и все": в сети появилось любопытное видео с Зеленским и Богданом
- 14:32 Появились новые сведения о состоянии освобожденных из кремлевского плена украинцев
- 14:08 Ураган "Дориан" обрушился на Канаду: видео стихии
Не хватало денег на проезд: полиция поймала горе-"минера" киевского метро
В Киеве полиция задержала мужчину, который 7 сентября сообщил о заминировании станции метро «Почайна». Им оказался местный житель, которому перед этим не хватило денег на жетон. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Киева.
Так, в субботу в полицию поступило сообщение о заложенной взрывчатке на станции метро «Почайна». Специалисты провели осмотр и не обнаружили взрывоопасных веществ или предметов.
В дальнейшем правоохранители установили лицо, осуществившее анонимный звонок. Правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 56-летний киевлянин.
«Мужчина объяснил свой поступок тем, что на кассе метро ему не продали жетон, поскольку у него не хватало денег. В таких способ правонарушитель решил отомстить работникам метрополитена и „заминировал“ объект. При этом мужчина находился в состоянии опьянения и наблюдал за действиями представителей экстренных служб, прибывших на вызов о минировании», — говорится в сообщении полиции.
По данному факту следователи управления полиции в метрополитене начали уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
Как писали «ФАКТЫ», 17 июля неизвестные сообщили, что «заминировали» в очередной раз киевское метро. Была закрыта одна из центральных станций метро — «Дворец спорта». На время проверки станцию «Дворец спорта» и пересадку на станцию «Льва Толстого» закрывали на вход-выход.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?