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Анастасия Приходько обвенчалась со своим мужем (фото)
Известная украинская певица Анастасия Приходько обвенчалась со своим мужем Александром. Об этом сообщила сама певица в Facebook.
«Мы это сделали!!!» — написала она.
Заместитель главы постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы в Киевском городском совете Игорь Галайчук опубликовал фото с церемонии венчания певицы.
«Дорогие наши Анастасия и Александр! От всей души поздравляем Вас с этим таинством. Вы обвенчались, а значит Вам навеки суждено быть вместе, жить в радости и благополучии, любви и понимании. Пусть так будет всегда, пусть Ваш брак будет благословен на небесах и счастлив на земле. Пусть Господь пошлет Вашей семье благодать, счастье, мир и светлую надежду», — написал он.
Напомним, Приходько была в гражданском браке с абхазским бизнесменом Нури Кухилавой. В 2010 году у пары родилась дочь. В 2012 году Приходько и Кухилава обвенчались. Однако уже через год певица вышла замуж за своего одноклассника Александра. В 2015 году у них родился сын Гордей.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Приходько сообщила в сети о трагедии в семье. Артистка потеряла родного человека — умерла ее любимая бабушка, с которой Настя всегда была очень близка.
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