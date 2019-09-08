- 19:33 В России загорелся самолет с пассажирами: опубликовано видео ЧП
- 19:23 Анастасия Приходько обвенчалась со своим мужем
- 18:25 Катастрофа MH17: родственники погибших отреагировали на выдачу Цемаха России
- 17:51 Российский актер солгал о романе с девушкой сына ради денег
- 17:45 Карпюк рассказал о главном оружии Украины против России
- 17:14 Где смотреть онлайн квалификацию Евро-2020: расписание трансляций матчей 8 сентября
- 17:08 Не хватало денег на проезд: полиция поймала горе-"минера" киевского метро
- 17:01 "Вечно жрет": Гросу пожаловалась на молодого мужа
- 16:43 В Запорожье девочки-подростки устроили драку: парни снимали происходящее на видео
- 16:32 9 сентября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит офтальмолог Оксана Витовская
- 16:18 Гороскоп на 9 сентября для всех знаков Зодиака
- 16:04 Выдача Цемаха России: Луценко раскрыл важные детали
В России загорелся самолет с пассажирами: опубликовано видео ЧП
В российском аэропорту «Шереметьево» самолёт авиакомпании «Россия» загорелся перед взлетом. При запуске правый двигатель Боинга заискрился и задымился. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
«Самолёт должен был вылететь во Владивосток, на борту находились пассажиры. Сейчас рейс отменили, лайнер осматривают техники. Авиакомпания готовит резервный борт», — говорится в сообщении канала.
Как сообщает Telegram-канал Mash, рейс отменили, пассажиров эвакуировали. Пострадавших нет. МЧС не привлекали, сейчас воздушное судно осматривают техники аэропорта. Причины возгорания выясняются.
Как писали «ФАКТЫ», на днях в аэропорту «Шереметьево» столкнулись два самолета. Авиасудна зацепились закрылками. Участниками ЧП стали пустой самолет российской компании Royal Flight и лайнер «Аэрофлота», собиравшийся лететь из Москвы в Пекин.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».