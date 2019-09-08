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Мир

В России загорелся самолет с пассажирами: опубликовано видео ЧП

19:33 8 сентября 2019 113
Шереметьево
Инф. «ФАКТОВ»

В российском аэропорту «Шереметьево» самолёт авиакомпании «Россия» загорелся перед взлетом. При запуске правый двигатель Боинга заискрился и задымился. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Самолёт должен был вылететь во Владивосток, на борту находились пассажиры. Сейчас рейс отменили, лайнер осматривают техники. Авиакомпания готовит резервный борт», — говорится в сообщении канала.

Как сообщает Telegram-канал Mash, рейс отменили, пассажиров эвакуировали. Пострадавших нет. МЧС не привлекали, сейчас воздушное судно осматривают техники аэропорта. Причины возгорания выясняются.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в аэропорту «Шереметьево» столкнулись два самолета. Авиасудна зацепились закрылками. Участниками ЧП стали пустой самолет российской компании Royal Flight и лайнер «Аэрофлота», собиравшийся лететь из Москвы в Пекин.

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