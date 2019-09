В "Шереметьево" столкнулись два самолета (фото, видео)

Мир

В аэропорту «Шереметьево» столкнулись два самолета, вылет лайнера пришлось отложить до ликвидации последствий авиаинцидента.

На видео с места ЧП видно, что авиасудна зацепились закрылками. Участниками ЧП стали пустой самолет российской компании Royal Flight и лайнер «Аэрофлота», собиравшийся лететь из Москвы в Пекин.

Среди пассажиров, собиравшихся лететь в Китай, никто не пострадал. Людей эвакуировали, отправление рейса было отложено. Напомним, весной текущего года в «Шереметьево» сгорел самолет, вернувшийся в аэропорт вскоре после взлета. Летом 2019 года аэропорт затопило из-за неправильно сработавшей сигнализации.

