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В "Шереметьево" столкнулись два самолета (фото, видео)
В аэропорту «Шереметьево» столкнулись два самолета, вылет лайнера пришлось отложить до ликвидации последствий авиаинцидента.
На видео с места ЧП видно, что авиасудна зацепились закрылками. Участниками ЧП стали пустой самолет российской компании Royal Flight и лайнер «Аэрофлота», собиравшийся лететь из Москвы в Пекин.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»