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В "Шереметьево" столкнулись два самолета (фото, видео)

18:00 3 сентября 2019 204
самолет
Инф. «ФАКТОВ»

В аэропорту «Шереметьево» столкнулись два самолета, вылет лайнера пришлось отложить до ликвидации последствий авиаинцидента.

самолеты

На видео с места ЧП видно, что авиасудна зацепились закрылками. Участниками ЧП стали пустой самолет российской компании Royal Flight и лайнер «Аэрофлота», собиравшийся лететь из Москвы в Пекин.

Среди пассажиров, собиравшихся лететь в Китай, никто не пострадал. Людей эвакуировали, отправление рейса было отложено.

Напомним, весной текущего года в «Шереметьево» сгорел самолет, вернувшийся в аэропорт вскоре после взлета. Летом 2019 года аэропорт затопило из-за неправильно сработавшей сигнализации.

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