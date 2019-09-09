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«Детский разврат»: дочь Джонни Деппа застукали с парнем на яхте
Известный голливудский актер Джонни Депп сейчас, вероятно, пребывает в ярости — папарацци застукали его дочь с возлюбленным на яхте. А ведь американские папы всегда бурно реагируют, стоит лишь парням приобнять их дочерей, пишет «Дни.ру».
В частности, издание peopletalkru опубликовало пост с фото целующихся на яхте Лили-Роуз Депп и Тимоти Шаламе.
Как видно, молодая парочка решила воспользоваться последними теплыми деньками и отправилась прогуляться на яхте. В какой-то момент страсть захлестнула влюбленных, так что фотографы застали их весьма в пикантном виде. Актер и модель жарко целовались и обнимались. Они даже не заметили, что стали «сенсацией» ближайших нескольких недель.
Издание напоминает, что дочь знаменитого отца Лили-Роуз Мелоди уже год встречается с 23-летним актером Тимоти Шаламе. Пара пыталась скрывать свои чувства, дочь Деппа даже опровергала информацию об их отношениях, тем не менее любовь вырвалась на волю и попала в объективы фотокамер.
Читатели блога отнеслись к увиденному с изрядной долей юмора.
«Мне кажется, его насилуют», «Настоящий полковник», «Скелет, целующийся со скелетом», «Почему мне так смешно», «Что-то он синий… от страха что ли?», «Обморок какой-то», «Мне кажется, или он замёрз? Бледный какой-то», — пишут они.
Как известно, дочь Джони Деппа частенько попадает в «переплет» из-за своего раскрепощенного нрава. Так, она ранее принимала участие в эротической фотосессии, представ перед поклонниками в одной лишь юбке, с прикрытой украшениями грудью.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», папа Лили-Роуз Мелоди тоже недавно угодил в скандал после того как французский дом Christian Dior представил новый аромат популярного одеколона Sauvage. Брэнду пришлось удалить из соцсетей рекламные видеоролики парфюма, в котором снимался голливудский Джонни Депп после того как актера обвинили в том, что он оскорбил чувства индейцев.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».