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Новый скандал: Джонни Деппа и Dior обвинили в расизме из-за рекламы одеколона (видео)
Французский дом Christian Dior угодил в расистский скандал. Практически сразу же после презентации нового аромата популярного одеколона Sauvage (название можно перевести как «дикарь») пришлось удалить из соцсетей рекламные видеоролики парфюма, в котором снимался голливудский актер Джонни Депп.
Как сообщает Daily Mail, Dior и Деппа обвинили в том, что они оскорбили чувства индейцев. В ролике, где Депп изображает вариант современного ковбоя, наслаждающегося красотой дикой природы, индейский шаман в традиционном костюме исполняет экзотический танец. Также в рекламе фигурирует индейская девушка, которую изобразила модель Таная Битти, чьи предки и в самом деле были выходцами из коренных народов Америки.
У Джонни Деппа сейчас и без того сложный период в жизни. Его карьеру серьезно подорвал скандальный развод с женой Эмбер Херд, которая обвинила актера в домашнем насилии. Кроме того, он завяз в судебных тяжбах со своими менеджерами, обвиняя их в том, что они его разорили.
Обвинения в расизме в последнее время часто звучали в адрес известных брендов и личностей. Так, ранее из американских магазинов отозвали «расистские» туфли, дизайн которых разработала певица Кэти Перри.
А британскую сеть супермаркетов Waitrose обвинили в расизме после того, как в продажу поступил набор из трех «пасхальных утят», сделанных из разных видов шоколада. Чернокожих жителей Великобритании оскорбило то, что самый темный по цвету птенец, выполненный из черного шоколада, была назван Ugly («Безобразный»). В то время как такой же белый утенок назывался «Пушистый», а тот, что из молочного шоколада, носил имя «Хрустящий».
Ранее «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивное интервью с Джонни Деппом.
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