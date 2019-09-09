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Украина

Зеленского предложили номинировать на Нобелевскую премию мира

1:25 9 сентября 2019 15
Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Российский политолог Станислав Белковский предложил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» номинировать президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира. Об этом пишет gazeta.ru.

По мнению Белковского, украинский лидер достоин престижной премии за обмен пленными с Россией. Ведущий отметил, что выдвинуть Зеленского должен последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, который является лауреатом Нобелевской премии за выдающийся вклад в области укрепления мира.

Политолог считает, что экс-президент СССР может воспользоваться такой возможностью до конца года. Горбачев публично не отреагировал на данное предложение.

Напомним, что в субботу, 7 сентября, состоялся обмен заключенными между Украиной и Россией в формате «35» на «35». В Украину вернулись 11 узников Кремля, включая режиссера Олег Сенцова, а также 24 и задержанных в Керченском проливе моряка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первый вице-президент Национальной академии наук, аналитик Владимир Горбулин в статье для «ФАКТОВ» писал, что Путин вполне может попробовать убедить Зеленского в том, что и он, и ОРДЛО готовы в полном объеме выполнить условия «Минска» в той последовательности, как они записаны. И что это действительно приведет к уходу с повестки дня «проблемы Донбасса», а сам Зеленский сможет получить лавры «миротворца» (возможно, его будут искушать даже Нобелевской премией мира)". Это с радостью воспримут в Европе, которая хотела бы снять вопрос Донбасса с повестки дня.

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