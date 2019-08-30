Как это было: история политического узника Кремля Олега Сенцова

Украина

Днем 7 сентября в Киеве приземлился самолет, на борту которого были Олег Сенцов, Николай Карпюк, Владимир Балух, Павел Гриб и украинские моряки. Олег родился 13 июля 1976 года в Симферополе. Шесть своих дней рождения он провел в заключении… У него был небольшой бизнес — владел компьютерным клубом в центре родного города. В 2011 году на вырученные деньги снял первый фильм «Гамер» — о геймере, занявшем второе место на чемпионате мира. На премьере в симферопольском кинотеатре «Космос» не было свободных мест. После такого успеха режиссер бросил все и занялся творчеством. «Гамер» был представлен на Роттердамском кинофестивале, получил приз Гильдии киноведов и кинокритиков на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске, на 3-м Одесском международном фестивале удостоен специального диплома жюри, на 3-м Международном кинофестивале в Трускавце — премии в одну тысячу долларов. В июле 2013 года Сенцов приступил к съемкам нового фильма «Носорог» о детях 90-х, но из-за дальнейших событий работа остановилась.

«Крымское дело». Судилище

С самых первых дней Сенцов стал активистом симферопольского Автомайдана. Когда начались драматические события в Крыму, он покупал и развозил продукты и предметы первой необходимости в заблокированные части ВСУ. Свою проукраинскую позицию никогда не скрывал.

10 мая 2014 года Сенцова задержала ФСБ по подозрению в терроризме. Через некоторое время его перевезли в Москву, в следственный изолятор «Лефортово».

Лишь 30 мая ФСБ сообщила о задержании Сенцова и еще троих человек. Якобы они члены «Правого сектора» (хотя в этой организации тут же опровергли эту информацию, позже в суде защита предоставила заверенную Дмитрием Ярошем справку, что фигуранты дела никогда не состояли в «Правом секторе»).

Участниками группы по так называемому «крымскому делу» следствие назвало Алексея Чирния, Геннадия Афанасьева, Александра Кольченко, Никиту Боркина, Илью Зуйкова, Энвера Асанова и Степана Цириля. До сих пор Боркин, Зуйков, Асанов и Цириль находятся в федеральном розыске. А Афанасьев и Чирний согласились сотрудничать со следствием, оговорив себя и остальных (они получили по семь лет тюрьмы, Афанасьева в июне 2016 года помиловали и вернули в Украину).

По версии ФСБ, основная цель этих людей — «совершение диверсионно-террористических актов в Симферополе, Севастополе и Ялте». В частности, им инкриминировали осуществление взрывов самодельных устройств возле мемориала Вечного огня и памятника Ленину в Симферополе в ночь с 8 на 9 мая, а также поджогов офисов общественной организации «Русская община Крыма» и представительства партии «Единая Россия» в Симферополе 14 и 18 апреля.

6 июня к Сенцову не допустили украинского консула, поскольку, мол, он гражданин РФ (гражданство России предоставлено всем крымчанам, не написавшим заявление об отказе). Хотя Олег всегда и везде неизменно подчеркивал, что он гражданин Украины.



8 июля, когда было принято решение о продлении его содержания под стражей, он сказал: «Хочу заявить протест против попыток лишить меня гражданства Украины. Я как был, так и остаюсь гражданином Украины. Я не признаю аннексии Крыма и военного захвата Крыма Российской Федерацией. И любые договоры, которые заключает нелегитимное правительство Крыма с РФ, считаю недействительными. Я не крепостной, меня нельзя передать вместе с землей. Никаких заявлений я не писал по поводу вступления в российское гражданство и отказа от украинского».

На заседании Северо-Кавказского окружного суда в Ростове-на-Дону Сенцову были предъявлены абсолютно надуманные обвинения якобы в создании террористического сообщества (минимальное наказание за это — 15 лет заключения, максимальное — пожизненный срок), совершении двух терактов и подготовке к еще двум, а также в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

В ходе прений гособвинитель потребовал приговорить Сенцова к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Кольченко — к 12 годам.

Сенцов не признал себя виновным и назвал дело политическим и сфабрикованным. Он рассказал о пытках во время допросов: его избивали руками, ногами, дубинкой, душили пакетом и даже угрожали изнасиловать. Об этом же говорил и Кольченко. Выступавший как свидетель обвинения Афанасьев заявил, что предыдущие показания на Сенцова и Кольченко он дал, не выдержав пыток. Услышав это, Сенцов выкрикнул: «Слава Украине!» и «Свободу Афанасьеву!»

25 августа 2015 года суд приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Кольченко получил срок в два раза меньше. «Суд оккупантов не может быть справедливым по определению», — с горечью констатировал Сенцов в своем последнем слове.

В феврале 2016 года Олега этапировали в Сибирь. С октября 2017-го он отбывал срок в исправительной колонии № 8 «Белый медведь» в Лабытнанги fakty.ua/247 824 (Ямало-Ненецкий автономный округ).

В заключении Сенцов писал рассказы и пьесу «Номера», письма своим друзьям и сценарии. Вышел его роман под названием «Купите книгу — она смешная».

В марте 2017 года Сенцов получил от международной правозащитной организации PEN America премию Барбары Голдсмит «Свобода писать».

Борьбу за освобождение Сенцова все эти годы вели все — от президента Украины до простых граждан. Подключилось и мировое сообщество — главы государств, дипломаты, ученые, деятели культуры.

Особенно ярко проявило себя кинематографическое сообщество. 15 сентября 2014 года Сенцова (он к тому времени уже четыре месяца был в СИЗО) пригласили стать почетным членом жюри 62-го международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Пустое кресло символизировало место в жюри для Сенцова и на Венецианском кинофестивале 2014 года.

На Канском кинофестивале 2015 года прошла десятидневная акция, организованная Гильдией французских кинематографистов и Европейской киноакадемией.

19 августа 2015 года Европейская киноакадемия отправила письмо Путину с требованием немедленно освободить Олега. Послание подписали режиссеры Анджей Вайда, Вим Вендерс, Кшиштоф Занусси, Аки Каурисмяки, Май Ли. К призыву освободить Сенцова присоединились Сараевский кинофестиваль и польский актер Даниэль Ольбрыхский.

В защиту Сенцова выступили и российские режиссеры: Сокуров (правда, потом он дискредитировал себя эмоциональной просьбой освободить Сенцова, обращенной к… Порошенко, что вызвало сильный резонанс в украинском обществе), Котт, Мирзоев, Герман-младший, Бардин, Федорченко, Куров и Звягинцев.

26 августа 2015 года министр иностранных дел Европейского союза Федерика Могерини назвала приговор Сенцову противоречащим международному праву и базовым стандартам правосудия, поскольку «российские суды не имеют права судить за действия, совершенные за пределами международно признанных границ России».

14 мая 2018 года года мужественный и несгибаемый патриот Украины объявил бессрочную голодовку (она длилась 145 дней; вскоре после ее завершения голодовки Сенцов получил премию Сахарова), требуя освобождения 64 украинских политзаключенных, находящихся в России. При этом ни слова не сказал о своем освобождении.

Буквально с первых же дней во многих городах мира активисты стали организовывать акции протеста у посольства и консульств России с требованиями освободить Кольченко, Сенцова и других политзаключенных. Новости об одиночных пикетах, многотысячных шествиях, митингах и флешмобах постоянно публиковали мировые СМИ.

4 июня ОБСЕ направила письмо главе МИД РФ Лаврову с призывом освободить Сенцова.

10 июня кинорежиссеры Педро Альмодовар, Вим Вендерс, Агнешка Холланд, Майк Ли, Кшиштоф Занусси, Анджей Вайда, Кен Лоуч, Бела Тарр, Аки Каурисмяки и другие призвали Путина гарантировать Сенцову безопасность, обнародовать его местонахождение, предъявить ему четкие обвинения или освободить, а также провести прозрачное расследование его задержания.

26 июня генеральный секретарь Совета Европы Ягланд подал президенту России официальную просьбу о помиловании Сенцова.

28 июня во время церемонии закрытия Московского международного кинофестиваля глава Национального союза кинематографистов Украины Сергей Тримбач обратился к Путину с просьбой содействовать освобождению Олега Сенцова; к обращению присоединился даже одиозный Михалков.

Освободить Сенцова требовали Борис Гребенщиков и Людмила Улицкая, Джонни Депп и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, Виктор Шендерович и члены американского ПЕН-центра, Станислав Боклан и Римма Зюбина.

Словом, перечислить всех, кто внес свою лепту в эту эпопею, просто невозможно. Хотя были и такие, как, например, Евгений Мураев, заявивший на радость кремлевским пропагандистам в эфире канала «112 Украина»: «Сенцова можно по-разному воспринимать. С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для одной части населения он является террористом. Для националистической части он, наверное, является героем. И время покажет, кто прав».

Что касается семьи, то очень активно боролась за Олега лишь его двоюродная сестра — журналистка Наталья Каплан. А вот родная сестра Галина палец о палец не ударила. Она жена полковника ФСБ (бывший эсбэушник перешел на сторону оккупантов весной 2014 года), который дал следствию показания на Олега и называет его «бывшим братом моей жены» и «бывшим сыном тещи».

Сенцов разведен. У него двое детей — дочь Алина (2002 года рождения) и сын Владислав (2004 года, у него аутизм). Они живут в Крыму. Их воспитывают мама Сенцова и его сестра.

Освобождение

Иезуитское поведение Кремля можно объяснить только одним — местью несломленным патриотам Украины, которые не признали ни аннексию Крыма, ни «русский мир» на Донбассе. Чего стоит, к примеру, наглое поведение российского омбудсмена Татьяны Москальковой, кортеж которой демонстративно промчался мимо украинского уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, которая 28 июня 2018 года приехала в колонию, где сидит Сенцов. Ранее Москалькова цинично назвала протест Сенцова «лечебным голоданием».



13 июля прошлого года, в день рождения Олега, его мама Олега Людмила Георгиевна подала прошение о помиловании сына Путину.

К этому времени обстановка накалилась до предела. Самый главный вопрос, который волновал всех, жив ли Сенцов, ведь слухи о его смерти стали появляться с пугающей частотой. А заверениям российской стороны, что с ним все в порядке, ни один здравомыслящий человек не верил… К счастью, Олег жив. Хотя и с очень подорванным здоровьем.

О планах России и Украины провести обмен заключенными стало известно в августе этого года. И вот эпопея завершена. Олег и остальные ребята на свободе.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в июле на Одесском международном кинофестивале представили трейлер нового фильма Сенцова. «Номера» — полнометражная художественная лента, созданная по одноименной пьесе режиссера.

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