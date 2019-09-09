Шоу-бизнес

Актер «Дизель Шоу» стал папой во второй раз

Известный актер и юморист Егор Крутоголов, отметивший кружевную свадьбу с женой Екатериной, во второй раз стал отцом.

Вчера, 8 сентября, появилась новость о том, что у 39-летнего артиста родился сын.

Радостное известие было опубликовано на официальной странице «Дизель Студио» в Instagram.

«В воскресенье, 8 сентября, в 20:42 Егор Крутоголов написал «семье Дизель»: «Катя и я родили! Это мальчик, очень похоже, что мой сын!», — говорится в посте.

Сообщается, что пока что Егор и Катя подробностями не делятся, только написали, что малыш — настоящий богатырь: вес новорожденного «дизеленыша» — 3910 г, а рост 57 см.

О выборе имени Егор ранее рассказывал такую историю: «Решили назвать мальчика Максом все вместе. Это было трехстороннее соглашение: Лева предложил, я подтвердил, мама не возражала».⠀

Также отмечается, что сейчас Катя чувствует себя хорошо, они проведут с ребенком в больнице еще несколько дней и вернутся домой.

Напомним, что Егор и Екатерина Крутоголовы, с которой они поженились в 2006 году, воспитывают сына Льва.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Егор Крутоголов рассказал историю знакомства с Катей и раскрыл секрет их крепких семейных отношений.

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