Егор Крутоголов из «Дизель Шоу» снова станет отцом (фото)

Шоу-бизнес

Известный актер и юморист Егор Крутоголов, отметивший кружевную свадьбу с женой Екатериной, во второй раз станет отцом. Супруги знакомы с юности, 13 лет счастливо живут в браке и воспитывают 9-летнего сына Леву — чемпиона Украины по картингу среди юниоров.

Егор с Катей давно мечтали о втором ребенке.

«Мы с Катей ждали этого события лет 5−6! А в декабре поехали в Таиланд, и… Наверное, произошел какой-то эмоциональный подъем, организм сказал: „Вау, спасибо!“ — и все получилось», — признался художественный руководитель «Дитзель Студио».

Он рассказал, что жена чувствует себя хорошо. У неё был в начале токсикоз, который очень быстро прошел.

«Я прошу: «Ну, может, селедочки тебе? Может, еще чего-то? Да погоняй ты мужика своего, что ж это за беременность такая?!» — смеется Егор.

Счастливые родители не скрывают пол ребенка и называют его имя.

«У нас с Катей будет пацан по имени Макс! Это трехстороннее соглашение: Лева предложил, я подтвердил, мама не возражала», — говорит Егор.

Пара с нетерпением ждёт появление малыша и уже подготовили для него машинки, кроватки, гоночный симулятор… Девять лет назад, когда родился их первый сын Лева, пара не прибегала к помощи нянь. В этот раз родители также планируют справляться самостоятельно.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Егор Крутоголов рассказал историю знакомства с Катей и раскрыл секрет их крепких семейных отношений.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что актриса «Дизель Шоу» Яна Глущенко показала стройную фигуру в купальнике.

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