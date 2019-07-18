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Егор Крутоголов из «Дизель Шоу» снова станет отцом (фото)
Известный актер и юморист Егор Крутоголов, отметивший кружевную свадьбу с женой Екатериной, во второй раз станет отцом. Супруги знакомы с юности, 13 лет счастливо живут в браке и воспитывают 9-летнего сына Леву — чемпиона Украины по картингу среди юниоров.
Егор с Катей давно мечтали о втором ребенке.
«Мы с Катей ждали этого события лет 5−6! А в декабре поехали в Таиланд, и… Наверное, произошел какой-то эмоциональный подъем, организм сказал: „Вау, спасибо!“ — и все получилось», — признался художественный руководитель «Дитзель Студио».
Он рассказал, что жена чувствует себя хорошо. У неё был в начале токсикоз, который очень быстро прошел.
«Я прошу: «Ну, может, селедочки тебе? Может, еще чего-то? Да погоняй ты мужика своего, что ж это за беременность такая?!» — смеется Егор.
Счастливые родители не скрывают пол ребенка и называют его имя.
«У нас с Катей будет пацан по имени Макс! Это трехстороннее соглашение: Лева предложил, я подтвердил, мама не возражала», — говорит Егор.
Пара с нетерпением ждёт появление малыша и уже подготовили для него машинки, кроватки, гоночный симулятор… Девять лет назад, когда родился их первый сын Лева, пара не прибегала к помощи нянь. В этот раз родители также планируют справляться самостоятельно.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» Егор Крутоголов рассказал историю знакомства с Катей и раскрыл секрет их крепких семейных отношений.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что актриса «Дизель Шоу» Яна Глущенко показала стройную фигуру в купальнике.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!