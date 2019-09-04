9 сентября 2019

Мне страшно нравится читать собранные в разных сборниках высказывания замечательной советской актрисы Раневской. Фаина Георгиевна и главных ролей в кино не играла, и писаной красавицей не была. Но зато она могла так сыграть роль второго плана, что фразы, произнесённые её героиней, буквально тут же растаскивались на цитаты и употреблялись потом всеми и кстати, и ещё чаще некстати. Потому что произносить их с только ей присущей интонацией не умел больше никто.

А ещё она вечно комментировала всё подряд и едва ли не каждое её высказывание становилось афоризмом. Ну, посудите сами. ''Знаете, почему женщины так много времени и средств уделяют своему внешнему виду, а не развитию интеллекта? — спрашивала Раневская. И сама же отвечала: — Потому что слепых мужчин гораздо меньше, чем умных!..'' Привёл эту цитату в сегодняшнем посте, потому что именно сегодня отмечается Международный день красоты. И ещё потому, что все разговоры о красоте часто сводятся лишь к красоте женской, словно забывая о том, что есть же ещё и красота природы, и красота души, и красота искусства, и красота архитектуры… Да мало ли каких ещё красот мы порою просто не замечаем.

Китайцы говорят: ''Красота — это мудрость женщины. Мудрость — это красота мужчины''. И они, очевидно, правы. Ведь красота изгибов — тела, лица, рук — способна вызывать невольный восторг и восхищение мгновенно, но ненадолго. А красота души может так привязать к себе человека, познавшего её глубину, что он не скоро сможет от этих чар освободиться. Разве не так?

Один юноша зажёгся мечтой подарить людям нечто такое прекрасное и неповторимое, чего в человеческой истории ещё не было. Может быть, построить храм? — подумал он. И тут же отверг эту идею, ведь столько красивых храмов было построено уже до него. Или лучше создать мраморную скульптуру? Но и уникальных скульптур в мире создано было немало. Может быть, тогда сочинить необыкновенную мелодию? Да разве же этим сейчас кого-нибудь удивишь?.. День за днём пролетали в поисках осуществления заветной мечты. Но найти подходящего решения юноше так и не удавалось. Пока однажды во сне не явился ему убелённый сединами мудрец.

Выслушав все сомнения мечтателя, мудрец возразил:

- Зря ты, мой друг, отказываешься от идеи построить храм. Да, по свету их возведено немало. Не хватает только единственного — того, который можешь построить лишь ты… И от создания мраморной скульптуры тебе не стоит отказываться. Ты должен понять, что людям нужна именно та, которую способен создать именно ты. И ею ты сможешь украсить свой храм… А когда после этого тобою будет сочинена божественной красоты мелодия, исполняемая на органе в этом храме, ты поймёшь, наконец, что и мечты твои, и их осуществление были не напрасны. Потому что, кроме тебя, этого не смог бы ТАК сделать больше никто другой…

И, видя, как сладко — после множества бессонных ночей — засыпает его юный собеседник, мудрец тихонько шепнул ему на ухо:

- Ты и есть этот храм…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.