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От войны устали все. И именно этот фактор может сыграть сейчас против Украины — блогер

9:44 9 сентября 2019 90
Анна Маляр

В кратком посте Facebook эксперт-криминалист Анна Маляр размышляет о цене обмена пленными со страной-агрессором и задает соотечественникам неудобные вопросы и просит не отвечать, а просто поразмыслить над ними и принять решение.

«Я зараз напишу річ, яку в нас бояться публічно обговорювати, але від цього залежить наш суверенітет.

Від війни стомились всі. І саме цей фактор може зіграти зараз проти державності України. Бо припинення вогню, який виснажив всіх нас, почали помилково сприймати за припинення війни.

Саме зараз суспільство у такому стані, коли час запускати кампанію — все заради припинення вогню. І її запустять — мені так здається. Якщо нова влада не захистить Україну від інформаційних спецоперацій кремля.

Нам запустять в інформпростір «людське обличчя» ворога і меседж про те, що заради миру та людського життя можна й поступитись чимось.

І тоді перед багатьма з нас постане величезна спокуса — а може й, справді, поступитись на умови кремля, зрештою, мир і життя людей — найвища цінність.

От чим ви готові поступитись заради припинення вогню?

А заради послаблення контролю РФ над окупованою частиною сходу?

Від вашої відповіді та від вашої позиції і буде залежати — колонія ми чи суверенна держава.

Бо ваші погляди соціологи заміряють щодня. Про настрої в нашому суспільстві знають і в нас, і на заході, і в РФ — і їх враховують.

Тому, думайте. Бо від всіх нас залежить, чи гідні ми мати власну державу. Це на тлі людського життя — 5 років величезний термін, а на тлі історії становлення державності — це мить. Мить, яка може бути як початком, так і кінцем величної історії.

p. s. прошу не починати відповідати на поставлені мною питання у коментарях. Я б їх навіть закрила під цим постом, але не знаю як. Цей пост — щоб подумати наодинці з собою, розібратись у власних державницьких цінностях і поглядах".

Ранее блогер Сергей Фурса назвал решение Зеленского о таком формате обмена пленными предательством людей, которые отдали свои жизни за Украину.

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