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Во Франции от аномальной жары умерли полторы тысячи человек
Во Франции, которая летом 2019 года пережила две волны рекордного зноя, жара спровоцировала смерть около 1,5 тысяч человек.
Как сообщает «Немецкая волна», министр здравоохранения Аньес Бюзон заявил, что возраст половины из умерших превышал 75 лет. Были среди жертв жары и дети.
Сообщается, что этим летом во Франции были зафиксированы два чрезмерно жарких периода. В частности, 28 июня был побит температурный рекорд — 46 градусов тепла. До такой отметки ртутный столбик термометра поднимался в южных районах Франции.
Шестнадцатью годами ранее — в 2003 году — во Франции жара спровоцировала смерть 15 тысяч человек. Тогда на юге страны температура воздуха днем достигала 48 градусов.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.