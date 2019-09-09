Деньги

Доллар и евро дешевеют: как это отразится на кредитном рейтинге Украины

Падение курсов доллар и евро в Украине продолжается. За прошедшие выходные американская валюта подешевела на 22 копейки, а европейская — на 33 копейки. В понедельник, 9 сентября, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 25,09 грн за доллар и 27,66 грн за евро. Гривня укрепилась и в обменниках, причем доллар уже покупают по цене ниже 25 гривен. В частности, наличные доллары банки покупают в среднем по 24,94 грн, продают — по 25,22 грн. Средний курс покупки наличного евро составляет 27,43 грн, продажи — 27,86 грн.

«Курс гривни вырос по отношению к доллару США и с утра в понедельник торгуется на уровне 25,07 доллара за гривню, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Это происходит на фоне сообщений НБУ о том, что международные резервы Украины в августе выросли на 175 млн долларов, превысив 22 млрд долларов. По состоянию на 1 сентября объем международных резервов покрывает 3,5 месяца будущего импорта. Позитив рынку добавляют также новости о погашении внешних обязательств и повышение агентством Fitch Ratings долгосрочного рейтинга Украины в иностранной и национальной валюте с уровня «B-» до «B» с положительным прогнозом.

Вероятно, курс гривни в ближайшей перспективе будет стремиться пробить психологическую отметку 25 гривен за доллар".

Финансовые эксперты отмечают, что тенденция к стабилизации курса национальной валюты наблюдается уже довольно длительное время.

«За неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,2−0,9%, — рассказал „ФАКТАМ“ старший аналитик компании „Альпари“ Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 25,14 грн до 25,09 грн (-0,2%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании"Укрдилинг», за это же время снизились с 25,28 — 25,30 грн до 25,04 — 25,07 грн (-0,9%). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 25,06 — 25,31 грн до 24,95 — 25,22 грн (-0,4%/-0,3%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой расширилась с 1% до 1,1% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.

В конце прошлой недели НБУ напомнил, что с начала года гривня укрепилась к доллару на 9%, а за 12 месяцев ее рост составил 12,8%. По темпам укрепления к доллару за год гривня заняла второе место в мире, уступив лишь турецкой лире. На наступившей неделе доллар на межбанке вновь испытает на прочность уровень 25 грн. Курс покупки наличного доллара уже преодолел эту отметку.

На нынешней неделе мы ожидаем дальнейшего снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,8—25,1 грн".

Стоит отметить, что укрепление курса национальной валюты положительно сказывается и на внешнем имидже Украины. В частности, кредитное рейтинговое агентство Fitch Rating повысило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг (IDR) Украины в иностранной и национальной валютах с B- до B и улучшило прогноз со стабильного на положительный.

Как сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, кредитное агентство Fitch отмечает, что наша страна продемонстрировала возможность вовремя получить доступ к внешнему финансированию государственного бюджета, улучшив макроэкономическую стабильность и уменьшив государственный долг, в то время как сокращение избирательного периода уменьшило политическую неопределенность.

Эксперты Fitch прогнозируют дальнейшие положительные сдвиги в кредитоспособности нашего государства, учитывая ожидания на продолжение нынешней макроэкономической политики и обязательства нового правительства проводить структурные реформы и взаимодействовать с международными финансовыми организациями.

В отчете агентства говорится, что очень большая популярность президента Владимира Зеленского и контроль Кабмина и Верховной Рады со стороны его партии предоставляет правительству уникально сильную позицию для продвижения своей политики, ориентированной на реформы. Недавно сформированное правительство во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком включает технократичных, прозападных и ориентированных на реформы министров.

Агентство Fitch отмечает, что министр финансов Украины Оксана Маркарова, оставаясь на своей должности, поддерживает продолжение политики, направленной на уменьшение макроэкономических дисбалансов и улучшение макроэкономической стабильности.

Международные эксперты также отметили, что высокая вероятность продолжения участия Украины в программе МВФ будет способствовать доступу к официальному и рыночному финансированию, которые необходимы для выполнения крупных выплат по государственному долгу в 2020—2021 годах и послужит основой для политики и реформ, которые помогут в дальнейшем экономическом росте.

Основными факторами, которые могут отдельно или вместе повлиять на повышение рейтинга в будущем, по мнению аналитиков агентства Fitch являются:

повышение уровня международных валютных резервов и гибкости внешнего финансирования;

совершенствование структурных показателей, таких как стандарты государственного управления;

перспективы большего экономического роста при сохранении улучшенной макроэкономической стабильности;

дальнейшее уменьшение государственного долга и улучшение структуры долга.

Стоит напомнить, что на днях Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, начатой в 2014 году. Как сообщили в НБУ, финальные платежи составили в целом 156 млн в долларовом эквиваленте. Кроме того, в НБУ подтвердили, что Украина погасила евробонды на 661 млн долларов, выпущенные в ноябре 2015 года в рамках реструктуризации, а также начисленные проценты в размере 444 млн долларов. Таким образом, по облигациям внешнего государственного займа, выпущенным в ноябре 2015 года в рамках реструктуризации, в начале сентября Украина выплатила 1 млрд 105,7 млн долларов.

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