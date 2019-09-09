Запад не признает российские "выборы" в Крыму

Мир

Руководство Евросоюза, некоторые страны НАТО и Грузия заявили о непризнании так называемых «выборов», проведенных Россией 8 сентября в аннексированном Крыму.

«Европейский союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Поэтому мы не признаем проведения местных выборов Россией на Крымском полуострове, а также местных или национальных представителей, избранных на территории, которая является украинской», — сообщает «Радио Свобода».

О непризнании «выборов» также заявили Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Грузия и Польша.

В МИД Польши напомнили, что Россия нарушила международное право, аннексировав Крым.

Отметим, украинский МИД призвал международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых «местных выборов» в Крыму и увеличить давление на РФ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на «выборах» 8 сентября в оккупированном Крыму явка избирателей была низкой. По словам председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, кроме крымских татар и этнических украинцев, которые не участвовали в голосовании, к избирательным участкам не пришли также многие из тех, «кто 5 лет назад размахивал российским триколором на крымских площадях».

Отметим, Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Запад ввел ряд экономических санкций против РФ и постоянно продлевает их. Так, торговые и финансовые ограничения будут действовать до 23 июня 2020 года.

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