Крым решил бойкотировать российские выборы

Украина

В оккупированном Крыму, где в воскресенье, 8 сентября, российские власти проводили выборы депутатов крымского парламента и местных советов, большинство крымчан не пришли на избирательные участки. Об этом в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Политик отметил, что кроме крымских татар и этнических украинцев, которые не участвовали в голосовании, к избирательным участкам не пришли также многие из тех,"кто 5 лет назад размахивал российским триколором на крымских площадях".

«Панический настрой членов „избиркома Республики Крым“ характеризует и сайт вышеуказанного „избиркома“, зависший на показателях до 18:00. К этому времени выход по Крыму, согласно данному сайту, составил 28,28%», — добавил глава Меджлиса.

Отметим, показатель 28,03% - это на 17% ниже, чем в 2014 году. В оккупированном Севастополе, где находится российская военная база, на 18 часов, явка составила 25%.

Чубаров поблагодарил всех, кто бойкотировал российские выборы на полуострове.

«Выражаем признательность всем во временно оккупированном Крыму, кто сохраняет личное достоинство, преданность своей земле и остается верным украинскому государству», — написал политик.

Напомним, что 8 сентября в России прошел единый день голосования — около 6 тысяч избирательных кампаний и референдумов, в том числе в оккупированном Крыму. МИД Украины выразило протест в связи с тем, что оккупанты в Крыму проводят «выборы».

Как сообщали «ФАКТЫ», Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш опубликовал доклад о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Крыму. В докладе также содержится призыв к Украине снять ограничения на посещения аннексированного Россией Крыма иностранными журналистами и правозащитниками.

Отметим, Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Запад ввел ряд экономических санкций против РФ и постоянно продлевает их. Так, торговые и финансовые ограничения будут действовать до 23 июня 2020 года.

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