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Шоу-бизнес

Клип "лучшего друга Путина и Кадырова" возненавидело рекордное число людей

12:59 9 сентября 2019 39
Тимати
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Клип рэпера Тимати (Тимура Юнусова), который называет себя лучшим другом президента России Владимира Путина и Рамзана Кадырова, и его коллеги Гуфа (Алексея Далматова) на трек «Москва» установил рекорд по числу дизлайков в российском YouTube.

Сейчас видео набрало 832 тысячи дизлайков и 62 тысячи лайков. Отметим, что предыдущий рекорд принадлежал клипу рэпера Face «Я роняю Запад» — 674 тыс. дизлайков.

Тимати

Тимати и Гуфа обвинили в том, что они продались властям, сами музыканты это отрицают.

В песне «Москва» звучат такие слова: «Город, что не проводит гей-парады», «Не хожу на митинги и не втираю дичь», «Хлопну бургер за здоровье Собянина» и другие.

«Вы никогда не отмоетесь от позора», — пишут музыкантам в комментариях. Пользователи сети также призывают всех поставить видео дизлайк, чтобы насобирать миллион.

Тимати

Напомним, что это не первая песня с предвыборной агитацией, которая вызвала возмущение в сети. Так, отличилась незрячая Диана Гурцкая, которая спела «Я не вижу других кандидатов», чтобы поддержать «Единую Россию».

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