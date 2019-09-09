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Эксперт предложил Зеленскому бороться с коррупцией по-сингапурски, — СМИ
Дальнейшие трансформации так называемой группы «Приват» бизнесмена Игоря Коломойского будут наилучшим маркером изменений в стране, а готовность команды президента Зеленского следовать сингапурскому подходу, предполагавшему начинать борьбу с коррупцией со своих друзей, станут понятны довольно скоро. Об этом пишет директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн для «Зеркала Недели» в статье «Группа „Приват“: будем жить по-новому?»
Автор отмечает, что позиции группы «Приват» в топливно-энергетической отрасли со сменой власти окрепли, а доходы — выросли. Эксперт также приводит направления деятельности группы, в которых существуют вызовы для новой власти.
«В частности, „Укрнафта“, оперативное управление которой сохраняет за собой Коломойский, имеет статус крупнейшего должника государственного бюджета. В августе 2014-го, в разгар военных действий в Донбассе, „Укрнафта“ неожиданно прекратила вносить рентную плату за добычу нефти и газа — около 1 млрд грн в месяц. К лету 2015 года долг достиг 8 млрд грн. Параллельно с марта по июль 2015-го из „Укрнафты“ на структуры „Привата“ было выведено до 20 млрд грн», — написал автор в своей статье, добавив, что сегодня сумма долга уже превышает 32 млрд грн, а для его погашения с учетом возникающих налоговых обязательств необходимо порядка 40 млрд грн.
Куюн также написал о схеме с регулярной сменой юрлиц одной из крупнейших в стране сети АЗС группы: «Есть мнение, что кутерьма с ротацией преследует две цели: уход от уплаты налогов и избежание преследования Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), ведь речь идет о согласованных ценовых действиях огромного числа компаний, к тому же занимающих в отдельных областях коллективное доминирующее положение».
По словам эксперта, для днепропетровского бизнесмена наступает тот непривычный момент, когда делать правильные вещи никто не мешает.
«Готов ли он к паритетному и справедливому управлению предприятиями с государственным участием? Готов ли к погашению долгов перед госкомпаниями и госбюджетом? Будут ли инвестиции в многочисленные ржавеющие заводы в нефтеперерабатывающей, металлургической и химической отраслях? Чем займутся „штыки“ Коломойского в парламенте, возглавившие важнейшие комитеты? И стратегия, и отношение к ней новой власти станут понятны довольно скоро. Как и готовность команды Зеленского следовать заветам одного известного сингапурского реформатора, предложившего начинать борьбу с коррупцией со своих друзей», — задал вопросы Сергей Куюн.
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