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Происшествия

В центре Одессы столкнулись маршрутка и троллейбус, есть пострадавшие (фото)

16:45 9 сентября 2019 59
ДТП в центре Одессы
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Днем в понедельник, 9 сентября, на пересечении улиц Большой Арнаутской и Канатной произошло столкновение маршрутного автобуса № 146 и троллейбуса № 9. В салонах транспортных средств находилось большое количество пассажиров. Как сообщили в управлении патрульной полиции, указанный перекресток — регулируемый. Ранее в Киеве водитель такси Uber на полном ходу «догнал» троллейбус.

«В результате ДТП есть пострадавшие, их количество сейчас устанавливается. Остановлено движение двух троллейбусных маршрутов: №№ 5 и 9. Также сильно затруднено движение автотранспорта на прилегающих улицах», — сообщили в полиции.

На место происшествия прибыла карета скорой помощи.

Ранее в Чернигове бетономешалка, у которой отказали тормоза, таранила троллейбус.

Фото сайта pushkinska.net

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