- 16:54 После освобождения: у прокуратуры появились вопросы к Сенцову и Кольченко
- 16:45 В центре Одессы столкнулись маршрутка и троллейбус, есть пострадавшие
- 16:43 Анджелина Джоли заводит седьмого ребенка — СМИ
- 16:41 Айседора Дункан: Ольга Фреймут похвасталась дочкой-танцовщицей
- 16:40 Я тебе дам влечение: друг Топалова резко отреагировал на объятия Тодоренко с известным актером
- 16:25 Жительницу Винницкой области, снимавшую порно с младенцем, "наказали" условным сроком
- 16:20 У Путина отказались рассказать, кого Украина выдала России
- 15:58 У Зеленского заявили о снижении цены на газ для населения уже в сентябре
- 15:51 Знаменитая французская газета принесла извинения за "российский" Киев
- 15:38 В Раде готовы разрешить прослушку нардепов, как хочет Зеленский
- 15:29 Эксперт предложил Зеленскому бороться с коррупцией по-сингапурски, — СМИ
- 15:28 Свадьба по залету? Собчак показала фото с животом
В центре Одессы столкнулись маршрутка и троллейбус, есть пострадавшие (фото)
Днем в понедельник, 9 сентября, на пересечении улиц Большой Арнаутской и Канатной произошло столкновение маршрутного автобуса № 146 и троллейбуса № 9. В салонах транспортных средств находилось большое количество пассажиров. Как сообщили в управлении патрульной полиции, указанный перекресток — регулируемый. Ранее в Киеве водитель такси Uber на полном ходу «догнал» троллейбус.
«В результате ДТП есть пострадавшие, их количество сейчас устанавливается. Остановлено движение двух троллейбусных маршрутов: №№ 5 и 9. Также сильно затруднено движение автотранспорта на прилегающих улицах», — сообщили в полиции.
На место происшествия прибыла карета скорой помощи.
Ранее в Чернигове бетономешалка, у которой отказали тормоза, таранила троллейбус.
Фото сайта pushkinska.net
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...