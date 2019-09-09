Условия содержания заключенных в Одесской области ужаснули проверяющих

Общество и люди

Серьезные нарушения условий содержания подследственных в двух следственных изоляторах, а также заключенных — в исправительных колониях Одессы и области выявила прокурорская проверка. Как сообщили в прокуратуре, исполняющий обязанности прокурора Одесской области Александр Саулко вместе с ответственными за данное направление сотрудниками посетил Измаильский следственный изолятор, провел там личный прием и выслушал жалобы подследственных. Ранее руководство Одесского СИЗО обвинили в вымогательстве взяток у заключенных.

«Там выявлены вопиющие нарушения материально-бытового обеспечения. В частности, камеры находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, нарушена целостность помещений и пола, стены поражены грибком, в камеры поставляется только холодная вода», — отметили в прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что несмотря на неоднократные распоряжения областной прокуратуры выявленные нарушения не были устранены и ситуация в следственном изоляторе не улучшилась.

Также комиссия проверила соблюдение прав граждан, содержащихся в Одесском следственном изоляторе, Одесской исправительной колонии № 14 и Черноморской исправительной колонии № 74.

«Большинство выявленных нарушений касаются прав заключенных на надлежащие жилищно-бытовые условия. В Одесском СИЗО, среди прочего, отсутствуют необходимые условия для работы следователя, адвоката, изучающих материалы уголовных производств», — уточнили в прокуратуре.

Также кабинеты и комнаты для проведения судебных заседаний в режиме видеоконференции находятся в ужасном санитарном состоянии, некоторые камерные помещения затоплены.

По результатам проверки прокуратура направила руководству Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины соответствующее указание с требованием незамедлительно принять меры по устранению выявленных нарушений.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Одесский апелляционный суд оставил в СИЗО владельца сгоревшей гостиницы «Токио Стар» Вадима Черного.



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