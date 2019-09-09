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Украинская звезда показала, как копает картошку: сеть смеется (фото, видео)
Популярная украинская певица Ирина Федишин, которую называют «Олегом Винником в юбке», показала, как сама копает картошку. Кстати, сажала ее певица тоже сама и даже хвасталась этим.
Копать картошку Ирина вышла традиционно в белых кроссовках и резиновых перчатках.
Белая футболка подчеркивала загар певицы, а красная кепка не только защищала от солнца, а и гармонировала с одеждой.
Интересно, что собрать урожай Федишин ухитрилась, не запачкав обувь и футболку, что вызвало смех в сети.
«Что-то не очень заметно, что вы копаете! Как были в белых кроссовках, без пыли, до копания, так в белых и остались после», «Я тоже всегда в белых кроссовках картошку копаю», — шутят комментаторы.
Они подозревают, что вышла на огород певица ради фото. Кстати, сажала картошку Ирина в белых кроссовках, это уже традиция.
И да, по словам певицы, картошка в этом году крупная, урожай хороший.
Напомним, что урожай картофеля в Украине в этом году плохой.
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