Украинская звезда показала, как копает картошку: сеть смеется (фото, видео)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Ирина Федишин, которую называют «Олегом Винником в юбке», показала, как сама копает картошку. Кстати, сажала ее певица тоже сама и даже хвасталась этим.

Копать картошку Ирина вышла традиционно в белых кроссовках и резиновых перчатках.

Белая футболка подчеркивала загар певицы, а красная кепка не только защищала от солнца, а и гармонировала с одеждой.

Интересно, что собрать урожай Федишин ухитрилась, не запачкав обувь и футболку, что вызвало смех в сети.

«Что-то не очень заметно, что вы копаете! Как были в белых кроссовках, без пыли, до копания, так в белых и остались после», «Я тоже всегда в белых кроссовках картошку копаю», — шутят комментаторы.

Они подозревают, что вышла на огород певица ради фото. Кстати, сажала картошку Ирина в белых кроссовках, это уже традиция.

И да, по словам певицы, картошка в этом году крупная, урожай хороший.

Напомним, что урожай картофеля в Украине в этом году плохой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter