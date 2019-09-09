Был пьян? Жителей Самары возмутило неадекватное поведение Димы Билана на сцене

Шоу-бизнес

Популярный российский певец Дима Билан возмутил своим выступлением жителей Самары. Он стал хедлайнером концерта, посвященного дню города. Но поклонники артиста были крайне удивлены его выступлением. Волну негодования вызвало его неадекватное поведение на сцене. В сети появились фото и видео, на которых Билан не попадает в ноты, странно ведет себя на сцене, демонстрирует пошлые движения. В итоге ведущие еле выдворили его за кулисы.

«Это был треш. Дима вышел в невменяемом состоянии, настолько под кайфом, что даже страшно было, не помрет ли прямо здесь. Голоса нет совсем, петуха такого запускал — но это только когда петь пытался. В принципе, не пел почти. Музыка звучит, а голоса нет. Рука с микрофоном не поднималась. Садился на сцену, вздыхал так тяжко, чушь какую-то нес. Люди возмущались или просто смеялись. Ведущие еле убрали его со сцены. Он что-то еще хотел спеть, перебивал их, но его в спину прямо вытолкали. Позор!», — пишут возмущенные жители города под видео.

После скандального выступления в сети появилась петиция от жителей Самары, которые требуют у местных властей публичных извинений за приглашение нерадивого артиста.

Сам Дима Билан не комментирует скандальное выступление. Журналисты РЕН ТВ обратились за комментарием к наркологу.

«Не попадает в ноты, совершает телодвижения, которые ему обычно не присущи на концертах. У него получается неудачная импровизация, так скажем. Сказать, насколько изменено состояние Дмитрия, сложно. Но какая-то странная импровизация», — сказал Алексей Казанцев.

Ранее Билан был замечен в неадекватном состоянии на конкурсе «Новая волна» в Сочи. В 2018 году певец напился на вечеринке в честь открытия конкурса. Он с трудом мог передвигаться. Билана до номера сопровождала охрана.

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