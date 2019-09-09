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Самый молодой из освобожденных из плена украинских моряков сделал предложение своей девушке (фото)
Освобожденный из плена 19-летний моряк Андрей Эйдер сделал предложение своей девушке Марине, которая преданно его ждала. Об этом самый молодой из 24 украинских моряков, которые 286 дней провели в российских застенках, сообщил в сети Instagram, выложив свежее фото с Мариной. На руке у девушки — колечко.
По словам матери Андрея, сложнее всего было купить кольцо: просьбу приобрести его парень передал через адвоката, еще находясь за решеткой. Помогли в этом родные и волонтеры.
Марина рассказала журналистам: «В планах было сначала, он выйдет из самолета и сразу сделает предложение. Но я об этом не знала, меня не было у самолета, я тогда еще не прилетела. Я прилетела уже в госпиталь, и Андрей сделал предложение там. Говорит: «Будешь моей женой?». Я говорю: «Буду, куда я денусь».
С датой свадьбы Андрей и Марина еще не определились. Планируют расписаться в следующем году. Говорят, что уже три года встречаются, подождут еще немного.
19-летний Андрей служил матросом на катере «Бердянск» — одном из подвергшихся обстрелу противника во время захвата. Осколками был ранен в бедро и коленный сустав. Медики говорят, что необходима серьезная и довольно длительная реабилитация.
В ближайшее время моряк планирует пройти полное медицинское обследование и вылечиться. Скоро выйдет сборник его стихов, которые он продолжал писать, даже находясь в СИЗО Лефортово. Говорит, что некоторые пытался переслать в письмах родным, но «тюремщики правили их и вычеркивали из посланий слова: «Слава Украине!».
«Очень скучаю по семье … Мы не можем не то, что увидеться, а также пообщаться по телефону. Обычные письма, присланные по почте (все мы знаем, как она „быстро“ работает) задерживают на несколько месяцев или вообще не отдают. Как это возможно в веке, когда все общаются в мессенджерах и привыкли получать ответы за несколько секунд?..» — недоумевал моряк.
О море Андрей мечтал с детства. На момент захвата украинских кораблей у крымских берегов он, выпускник Одесского морского лицея, успел прослужить на флоте всего ничего — два месяца, а на третьем месяце попал в плен.
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Друзей и сослуживцев парень удивлял тем, что, даже находясь в застенках, продолжал учиться, осваивал немецкий язык. А еще — силой воли и бесстрашием. «Я настаиваю и надеюсь на то, что суд примет во внимание мнение международных судебных органов и освободит нас из-под стражи», — заявлял он во время одного из заседаний. «Боюсь ли я высказывать свою точку зрения? Нет, силу воли украинского моряка не сломать. После всех пережитых трудностей она только крепнет», — говорил Андрей Эйдер.
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