Украина

Большой обмен пленными 7 сентября будет побуждать Россию и дальше захватывать украинцев и обменивать их на свои интересы. В России увидели готовность Украины к уступкам, а значит отныне РФ будет брать все больше заложников. Такой мрачный прогноз озвучил офицер, волонтер и военный журналист Мирослав Гай.

По словам офицера, сейчас Украина оказалась в цугцванге, когда все ходы и решения — плохие. «Нельзя сказать, чтобы не освобождали наших людей. Это очень жестоко. А сказать, освобождайте их любой ценой — это уступка национальным интересам, что приведет к еще большим потерям, жертвам и смертям», — предупреждает Гай в своей колонке для Obozrevatel.

Гай напоминает, что проблему захвата заложников сомалийскими пиратами решили радикально. Жесткий ответ был бы полезен и в российском случае.

«В Кремле должны понять, что за любого заложника… получат масштабные санкции и сильнейшее экономическое давление. Если бы таким методом действовал мир и Украина, то кремлевская практика очень скоро остановилась бы. А так там видят, что мы идем на уступки и делаем все для освобождения наших людей. Если с какой-то моральной стороны это хорошо, то с точки зрения прагматических интересов и дальнейшей защиты Украины от угроз, это действительно не лучшее решение», — подытожил офицер.

Напомним, Украина обнародовала список тех, кто вернулся в результате обмена. Россия свой список засекретила и уже выдвинула к Украине новые требования.

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