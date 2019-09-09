Фанаты сборной Хорватии спели колыбельную маленькой словацкой девочке (видео)

Спорт

Перед отборочным поединком Евро-2020 между сборными Словакии и Хорватии (0:4) фанаты команды гостей прямо на улицах Трнавы продемонстрировали, что они не только умеют рьяно поддерживать «клетчатых» на футбольных стадионах мира.

Прогуливаясь по городу, болельщики сборной Хорватии встретили молодую женщину с маленьким ребенком в коляске. Группа из нескольких фанатов остановились и хором стала исполнять колыбельную для девочки, дирижируя при этом руками. И ничего, что у всех у них были в руках открытые банки и бутылки с пивом.

Кстати, видео песнопений фанатов, опубликованное в одном из Instagram-аккаунтов, прокомментировали защитники сборной Хорватии Домагой Вида и Шиме Врсалько, оставив сообщения со смайликами в виде хлопающих ладошей и сердечек.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что одному из фантов «Манчестер Юнайтед» присудили 20 месяцев тюрьмы за пьяный дебош на борту самолета.

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