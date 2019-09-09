Украина

В "Укрзалізниці" задумали избавиться от традиционных металлических подстаканников в поездах: в сети разгорелись споры

Укрзалізниця" готова отказаться от традиционного способа подачи чая в поездах. На смену стаканам в металлических подстаканниках могут прийти современные решения: одноразовые стаканчики из картона, снабженные плотно закрывающейся крышкой.

Новаторскую идею руководство «Укрзалізниці» вынесло на суд общественности. Как обычно, реформаторов и традиционалистов оказалось примерно поровну. И каждая сторона считает свои аргументы единственно верными.

Сторонники чая в одноразовой таре настаивают, что стеклянная посуда в поездах — это не гигиенично и способствует распространению болезней. Тогда как жесткий картон — это современно, прогрессивно и, возможно, даже выгоднее экоомически.

У защитников культурных традиций своя логика. Во-первых, чайные стаканы — это особая «изюминка» железнодорожных путешествий. Во-вторых, количество перевозимых пассажиров предполагает, что стаканчики придется утилизировать тоннами. И так нерадостная ситуация с мусором дополнительно усугубится.

Напомним, с 2019 года в поездах изменилась стоимость кофе и чая. А «ФАКТЫ» напомнили пассажирам об их правах при пользовании железнодорожным транспортом. Даже не покупая чай в вагоне, у проводника можно попросить стакан и ложку, а также круглосуточно набирать кипяченую горячую воду из бака.

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