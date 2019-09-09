Елизавета II похоронила обещание Бориса Джонсона выйти из состава ЕС 31 октября

Мир

В понедельник, 9 сентября, британская королева Елизавета II подписала закон, который лишает правительство Великобритании права осуществить так называемый «жесткий Brexit» без одобрения парламента. Документ также обязывает кабинет министров достичь нового соглашения с Евросоюзом на заседании Евросовета 18 октября. В случае, если это не удастся, то премьер-министр должен попросить Брюссель об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Британии Борис Джонсон пообещал вывести королевство из состава ЕС 31 октября и ни днем позже, с подписанным договором или без него. В августе он добился согласия от канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона на возможный пересмотр договора об условиях Brexit. Меркель и Макрон дали Джонсону время на подготовку конкретных предложений до 18 октября.

Однако в сентябре Палата общин (нижняя палата британского парламента), приступив к работе после летних каникул, тут же утвердила законопроект, запрещающий Джонсону осуществить выход из ЕС без соглашения, если на это ему не даст согласие парламент.

Премьер попытался воевать с Палатой общин. Он подписал распоряжение о принудительных каникулах депутатов. Вынужденный отдых (пророгация) продлится до середины октября. Но депутаты перехитрили Джонсона. Они утвердили законопроект в трех чтениях в максимально короткие сроки и передали документ в Палаты лордов, которая, в свою очередь, не стала затягивать с рассмотрением этого важного вопроса. В результате обе палаты приняли проект, и он попал на подпись Елизавете II.

У Джонсона оставался последний шанс — провести досрочные выборы в парламент до своей поездки в Брюссель. Но и здесь его ждала неудача. Оппозиция в лице лейбористов отказалась поддержать предложение премьера.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter