Странная подборка графиков: в РФ разоблачили очередной фейк Марии Захаровой

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Скандального спикера российского МИДа Марию Захарову уличили в очередной подтасовке и передергивании фактов в попытке «обличить» ВСУ в попытках «нарушения» соглашений о прекращении огня. Об этом идет речь в блоге издания The Insider на «Эхе Москвы».

Издание цитирует пост Захаровой на Facebook, который был продублирован на сайте «Эха Москвы»: «Публикую данные, подготовленные на основе информации мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине за конец июля— середину августа 2019. О процентном соотношении часто говорил Сергей Лавров. Теперь это можно увидеть на инфографике. Это уже не тенденция, а система. PS мы говорили о статистике за 2018 год, но потом решили сделать выкладку на текущий момент, уже при новой власти в Киеве».

При этом Захарова приводит инфографику, созданную неизвестно кем, но с указанием на источник: «доклады Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине за 31 июля-18 августа 2019 г.».

Специальная мониторинговая миссия шесть раз в неделю публикует оперативные отчеты, и данные легко проверить. Ничего похожего на то, что показано в инфографике Захаровой, там нет.

«Начнем с того, что подборка графиков вообще выглядит крайне странно. По Захаровой, получается, что в период с 31 июля по 18 августа было 1887 случаев нарушения режима прекращения огня и 499 актов открытия огня. Каким образом можно нарушить режим прекращения огня, не открывая огонь, Захарова не объясняет. Можно предположить, что имеются в виду в том числе и нарушения условий отвода тяжелой техники, зафиксированные во Втором Минском соглашении, а также случаи препятствования работе мониторинговой миссии, но даже все это в сумме дает не больше 2⁄3 заявленного общего количества»,— пишет автор статьи.

При этом он отмечает, что «впечатляющая статистика», отраженная в инфографике Захаровой, не вяжется с отчетами миссии ОБСЕ.

Так, в докладе по состоянию на 31 июля говорится: «В Донецкой области СММ констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, что и за предыдущий отчетный период, при этом зафиксировав больше взрывов (43 по сравнению с 8 соответственно). Больше половины нарушений режима прекращения огня, в том числе 34 взрыва, было зафиксировано в районах к северо‑западу и юго‑западу от н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо‑востоку от Донецка), а также в юго‑восточном и северо‑восточном направлении от н. п. Каменка (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка)».

Аналогичным образом сформулированы и все остальные ежедневные отчеты. В конкретном докладе за 31 июля указано, что основная часть обстрелов пришлась на территории, подконтрольные как правительству Украины, так и сепаратистам. В другие дни картина бывает иной, но за указанный автором инфографики период нашлось всего два дня — 1 и 15 августа, — когда большинство взрывов отмечалось в районах, контролируемых сепаратистами, и 8 дней, когда большинство пришлось на районы под контролем Украины, в том числе дни с наибольшим количеством нарушений.

Отсутствие военной техники в местах хранения— вообще несколько странный критерий: это лишь одно из возможных нарушений договоренностей об отводе тяжелой техники от линии соприкосновения, причем далеко не самое грубое. Ежедневно миссия ОБСЕ фиксирует присутствие вооружений в зонах, откуда оно должно было быть отведено, а также вне этих зон, но и вне согласованных мест хранения.

За период с 31 июля по 18 августа зафиксировано 64 случая присутствия украинской тяжелой техники в зоне отвода и 122 аналогичных нарушения со стороны сепаратистов. Что же касается размещения не только вне зоны отвода, но и вне мест хранения, то здесь обнаружено 205 нарушений со стороны Украины и 384 со стороны сепаратистов.

При этом характерно примечание к отчету за 31 июля, касающееся украинских вооружений: «Наблюдатели посетили места, в которых ранее размещалось вооружение, которое они не смогли верифицировать как отведенное, поскольку условия его хранения не соответствовали критериям, указанным в сообщении от 16 октября 2015 года относительно эффективного мониторинга и верификации отвода тяжелого вооружения, направленном СММ подписантам Комплекса мер. По наблюдениям Миссии, одно из таких мест по-прежнему заброшено».

Наконец, случаи препятствования работе беспилотных летательных аппаратов миссии ОБСЕ (глушение радиосигнала и единичные обстрелы из стрелкового оружия), судя по отчетам миссии, достаточно редки. Это обычно происходит в ночное время и, возможно, объясняется тем, что дроны миссии принимают за вражеские, считает автор статьи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Мария Захарова, пытаясь покритиковать Ульяну Супрун, продемонстрировала свою полную дремучесть в вопросах Украины. Первый раз Захарова назвала Супрун украинским министром образования. Когда россиянке указали на ошибку, та исправила пост, но на этот раз назвала Супрун министром здравоохранения. Притом, что Ульяна Супрун с 2016 года являлась исполняющей обязанности министра.

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