Украина

Если ты выглядишь как еда — тебя сожрут: в сети отреагировали на хамский пост Захаровой о Зеленском

После заявлений американского президента Дональда Трампа о том, что Россию следовало бы вернуть в «большую семерку», вновь превратив ее в «восьмерку», а также умиротворяюще позиции французского президента Эммануэля Макрона, озвучил свою позицию и президент Украины Владимир Зеленский. Правда, он тут же подвергся критике за то, что не в состоянии выработать четкую твердую позицию по ключевым вопросам внешних отношений.

Кстати, к критике Зеленского присоединилась и спикер российского МИДа Мария Захарова, сделав это традиционно по-хамски и назвав заявление «бессмысленным набором букв».

На заявления Захаровой в Украине резко отреагировали, в том числе и те, кто не является сторонником Зеленского. Президенту Украины попытались дать четко понять, что Россия ждет от нашей страны лишь капитуляции.

Вот, к примеру, отрывок из эмоционального и местами нецензурного поста, размещенного в социальных сетях журналистом Антоном Швецом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналист-международник Иван Яковина посоветовал Зеленскому перевести гибридную войну на поле противника — России. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью «Путин считает себя гением, но у Зеленского есть шанс его переиграть».

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