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Невеста вышла замуж за дерево и собирается взять его «фамилию» (фото)
Жительница Великобритании и мать двоих детей Кейт Каннингем связала себя узами брака с деревом и теперь планирует сменить фамилию на название вида дерева. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Mirror.
Издание сообщает, что женщина рассказала, что бойфренд поддержал ее решение и даже помогал ей в подготовке реквизита для церемонии. Старший сын Каннингем был в растерянности, когда узнал о планах матери, но затем решил прийти на свадьбу. Для него это много значит. Отец тоже поддержал британку: он помогал организовывать все ко дню свадьбы.
34-летняя невеста решила выйти замуж за бузину в парке Римроуз Вэлли в пригороде Ливерпуля Лизерленде. Таким образом она хотела привлечь внимание к кампании против строительства новой дороги через парк.
Накануне бракосочетания у невесты был девичник, и теперь она планирует официально сменить фамилию на Кейт Элдер (Бузина). На церемонии она была в оливковом платье.
«Моя мать умерла от астмы, и я страдаю от бронхоэктазии. Планы пустить под бульдозер это место, чтобы построить еще одну загруженную дорогу — это угроза нашему здоровью. В нашем регионе и так плачевная экологическая обстановка, так что мы отчаянно нуждаемся в решении, которое улучшит ситуацию, а не сделает ее только хуже», — подчеркнула она.
Издание напоминает, что в начале 2018 года сообщалось о массовой свадьбе мексиканок с деревьями. Участницы церемонии, облаченные в белое, обнимали и целовали деревья, клялись им в верности и подбрасывали в воздух букеты цветов. Так они надеялись привлечь внимание общественности к незаконной вырубке лесов на юго-западе Мексики.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Facebook жениха и невесту нещадно раскритиковали за свадебные наряды. Поводом для критики стала фотография анонимных жениха и невесты, которая вызвала бурю эмоций у пользователей сети. Беременную невесту нещадно раскритиковали за выбор свадебного наряда — прозрачного белого платья, под которое она надела черные высокие ботинки военного образца. Досталось и жениху, одетому в клетчатую мешковатую рубашку, черные штаны и кроссовки.
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