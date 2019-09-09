Стиль жизни

В соцсети Facebook, в посвященной различного рода неудачам на свадьбах группе, была опубликована фотография анонимных жениха и невесты, которая вызвала бурю эмоций у пользователей сети. Беременную невесту нещадно раскритиковали за выбор свадебного наряда — прозрачного белого платья, под которое она надела черные высокие ботинки военного образца.

«Я всерьез беспокоюсь за скатерть ее бабушки. Она уже никогда не ляжет так плоско, как раньше», «Весь наряд ужасен. На что я смотрю? Плохо сидящее платье, сделанное из вязанной скатерти, с велосипедками и ботинками Dr. Martens», «Не уверена, что это не пляжная накидка», «Вот что бывает, когда твой мужчина предлагает пожениться сегодня днем, и ты экспромтом делаешь платье из своей занавески», — писали в комментариях.

Досталось и жениху, одетому в клетчатую мешковатую рубашку, черные штаны и кроссовки. «Мы собираемся игнорировать тот факт, что это выглядит так, будто парень надел пижаму своего дедушки, которая ему велика?», «Ужасное платье, ужасный наряд жениха» — возмущались другие.

Однако нашелся человек, который выразил симпатию паре и написал: «О, благослови их сердца». Поскольку главное — это все же любовь.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пара канадцев сыграла свадьбу и сделала фотосессию на фоне разрушений, вызванных ураганом «Дориан».

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