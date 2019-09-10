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Меладзе и Успенская вступились за «вора в законе» Шишкана, — СМИ

1:19 10 сентября 2019 6
якобы Шишкан
Инф. «ФАКТОВ»

Российские исполнители Валерий Меладзе и Любовь Успенская попросили суд изменить меру пресечения Олегу Медведеву (Шишканову), который более известен под прозвищем Шишкан. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Тем не менее, 9 сентября Басманный суд Москвы решил продлить до 12 января арест подозреваемому в занятии высшего служебного положения в преступной иерархии Медведеву.

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Издание напоминает, что помимо Меладзе и Успенской об избрании для своего приятеля более мягкой меры пресечения просили также Александр Серов и звезды шансона Владислав Медяник и Михаил Грушевский.

Кроме того, буквально сразу после задержания криминального авторитета в июле минувшего лета, на его защиту встали и такие знаменитости, как Лев Лещенко и Валерий Газзаев. Тогда звёздные друзья Шишкана также написали обращение в Мосгорсуд с просьбой отправить криминального авторитета не за решётку, а под домашний арест.

Как известно, Олега Шишканова задержали 15 июля, его подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также убийстве. Следователи полагают, что в 2012 году Шишкан зверски разобрался с подмосковным депутатом Татьяной Сидоровой, а также тремя членами ее семьи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», примерно за месяц до ареста Шишкан, у которого много знакомых, в том числе в правоохранительных органах, был предупрежден о неприятностях, пишет агентство. Однако он был уверен в своей «неприкасаемости» и остался в стране.

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