- 01:45 Трамп заявил о готовности присоединиться к переговорам Зеленского и Путина
- 01:19 Меладзе и Успенская вступились за «вора в законе» Шишкана, — СМИ
- 00:48 Невеста вышла замуж за дерево и собирается взять его «фамилию»
- 00:26 Странная подборка графиков: в РФ разоблачили очередной фейк Марии Захаровой
- 09.09 23:53 Судьи и депутаты: Бигус рассказал, кто, кроме Богдана, гулял на скандальной свадьбе в Сен-Тропе
- 09.09 23:51 Елизавета II похоронила обещание Бориса Джонсона выйти из состава ЕС 31 октября
- 09.09 23:42 Вице-чемпионы мира хорваты в день рождения Модрича потеряли очки в матче отбора к Евро-2020 в Баку
- 09.09 23:26 Украинские флаги вернулись в Станицу Луганскую после разгоревшегося скандала
- 09.09 22:52 В сети назвали имя еще одного героя — участника спецоперации по захвату Цемаха
- 09.09 22:25 Омбудсмен заявила о подготовке нового обмена пленниками между Украиной и Россией
- 09.09 22:18 Священный союз: в сеть слили приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова
- 09.09 22:14 США вернули Украине знаменитую картину, пропавшую в годы Второй мировой войны
Меладзе и Успенская вступились за «вора в законе» Шишкана, — СМИ
Российские исполнители Валерий Меладзе и Любовь Успенская попросили суд изменить меру пресечения Олегу Медведеву (Шишканову), который более известен под прозвищем Шишкан. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Тем не менее, 9 сентября Басманный суд Москвы решил продлить до 12 января арест подозреваемому в занятии высшего служебного положения в преступной иерархии Медведеву.
Читайте также_Альбина Джанабаева объявила об уходе от Меладзе
Издание напоминает, что помимо Меладзе и Успенской об избрании для своего приятеля более мягкой меры пресечения просили также Александр Серов и звезды шансона Владислав Медяник и Михаил Грушевский.
Кроме того, буквально сразу после задержания криминального авторитета в июле минувшего лета, на его защиту встали и такие знаменитости, как Лев Лещенко и Валерий Газзаев. Тогда звёздные друзья Шишкана также написали обращение в Мосгорсуд с просьбой отправить криминального авторитета не за решётку, а под домашний арест.
Как известно, Олега Шишканова задержали 15 июля, его подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также убийстве. Следователи полагают, что в 2012 году Шишкан зверски разобрался с подмосковным депутатом Татьяной Сидоровой, а также тремя членами ее семьи.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», примерно за месяц до ареста Шишкан, у которого много знакомых, в том числе в правоохранительных органах, был предупрежден о неприятностях, пишет агентство. Однако он был уверен в своей «неприкасаемости» и остался в стране.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...