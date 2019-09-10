Звезда одиозного сериала «Сваты» рассказала, как ушла от мужа из-за любви к Александру Абдулову

Шоу-бизнес

Российская актриса Татьяна Кравченко исполнила одну из главных ролей в сериале «Сваты», который многие считают антиукраинским из-за постоянных попыток играющих в нем актеров нарушать украинского законодательство, совершая вояжи в оккупированный Крым с российской территории.

Но и до этого проекта в жизни Кравченко было много спектаклей и фильмов —больше 130. А самой большой удачей Татьяна считает приглашение в театр «Ленком», пишет MSN.

Там она и влюбилась в Александра Абдулова. Татьяна Кравченко всегда отличалась горячим характером, и, влюбившись, тут же решила все поменять в жизни, рассказала она в программе «Судьба человека».

«Я была замужем за Володей (Владимир Лавинский, художник-постановщик Школы-студии МХАТ. — Прим. ред.), но когда влюбилась в Сашу Абдулова, я ушла от мужа. И поселилась в общежитии, где в то время жил Абдулов. … В Сашу, я, конечно, была сильно влюблена. Но то ли я спешила, то ли много меня было — очень боялись меня мужчины, моего напора. Да и понимала я, что ему совсем другие девушки нравились. Я видела, как они к нему приходили — стройные, изящные… А мы скорее друзья были, конечно. Хотя он о моих чувствах догадывался и немножко это использовал. Он мог прийти: „Кравчина, мама приезжает, убери в комнате, а?“ Потом снова… Я еще удивлялась, у коменданта спрашивала: „К Саше ж девушки ходят, чего он не попросит убрать“ — „Так они ж хозяйками себя почувствуют! А с тобой он этого не боится“… Так и общались, дружили. Зато на сцене любовь играли. И тогда от меня прямо искры летели…»— рассказала Татьяна Кравченко.

Романа так и не случилось, но теплые отношения к Абдулову Кравченко перенесла через всю жизнь.

Во второй раз актриса вышла замуж за Дмитрия Гербачевского, продюсера киностудии «Ленфильм». У них родилась дочка Аня, но через шесть лет они развелись. Больше Татьяна замуж не выходила — не хотела, чтобы у дочери был отчим.

«Ни о чем не жалею. Случись иначе, у меня не было бы дочери. Да и не мое это решение, а Анино — ей пора было появиться на свет и она выбрала себе родителей» — призналась Татьяна.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российские актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко, известные по сериалу «Сваты», в августе снова выступили с гастролями в аннексированном Крыму.

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