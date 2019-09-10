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Отца Бритни Спирс лишили опекунства над ней после того, как он избил внука (фото)
Отца Бритни Спирс Джейми Спирса лишили опекунства над дочерью. 67-летний Джейми сам обратился в суд Лос-Анджелеса с такой просьбой под предлогом проблем со здоровьем. Он назвал это «временными» мерами.
Отказ от прав опекунства произошел после того, как бывший муж Бритни Кевин Федерлайн пожаловался в полицию на то, что экс-тесть избил своего 13-летнего внука Шона. После этого Кевин забрал к себе обоих сыновей. В настоящее время постановлением суда Федерлайну передано «90%» прав опеки над детьми. Бритни боится, что может вообще лишиться опеки. И не «может поверить», что ее отец своими действиями мог поставить под угрозу ее отношения с сыновьями.
Как известно, Джейми был назначен официальным опекуном дочери и ее имущества в 2008 году, поскольку после развода с танцовщиком Федерлайном поп-звезда начала вести себя неадекватно и ей пришлось пройти курс реабилитации. В последнее время певица добивалась отмены опеки. Ранее она заявляла, что отец против ее воли поместил ее в психиатрическую клинику.
Однако даже сейчас, после того, как отец отказался от контроля над ее имуществом и деятельностью, Бритни все еще не может получить долгожданную свободу. Права опеки переходят теперь к ее давней помощнице Джоди Монтгомери. «В жизни Бритни ничего не изменится», — говорит инсайдер издания People. Монтгомери будет уполномочена в том числе и проводить переговоры с медиками относительно душевного здоровья певицы и ее лечения.
«Джейми будет получать новости о Бритни и постарается удостовериться в том, что она защищена от людей, которые могут попытаться извлечь выгоду из ситуации. Ее мать Линн также будет рядом, если Бритни понадобится помощь», — утверждает источник.
Как писали ранее «ФАКТЫ», по данным журнала Forbes Бритни Спирс входит в десятку самых высокооплачиваемых певиц мира с доходом в 30 миллионов долларов в год.
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