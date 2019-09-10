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Теленок-мутант с «человеческим лицом» ужаснул сеть (видео)

6:55 10 сентября 2019 138
Теленок-мутант
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

На ферме в одной из деревень аргентинской провинции Санта-Фе родился теленок-мутант с «человеческим лицом». У него был деформирован череп, глаза сдвинуты вперед, а рот и нос очень небольшого размера.

На кадрах, которые успел снять фермер, несчастный малыш очень слаб и не может даже поднять голову. Как сообщает издание The Mirror, он умер спустя несколько часов после рождения.

Видео ужаснуло пользователей сети, поразившихся «чудовищу». Ученые предполагают, что это могла быть редкая генетическая мутация, вызванная загрязнением окружающей среды.

Ранее «ФАКТЫ» писали о выловленной в США рыбе-мутанте с двумя ртами.

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